Hecke brennt in Weihungszell

Die derzeit herrschende große Trockenheit erhöht die Waldbrandgefahr. Aber nicht nur die Wälder, sondern auch andere ausgetrocknete Vegetation kann im Moment leicht Feuer fangen. So wie am Freitag in Weihungszell. Auf einem Grundstück in der Orsenhauser Straße stand gegen 20 Uhr plötzlich eine etwa 1,50 Meter hohe Thuja-Hecke in Flammen. Bemerkt hatte dies ein Bewohner des Nachbargrundstückes. Er informierte umgehend die Rettungsleitstelle. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr aus Sießen im Wald rückte mit sieben Mann an und löschte den Brand. Auf einer Länge von cirka acht Metern war die Hecke jedoch schon verbrannt und konnte nicht mehr gerettet werden. Die ebenfalls herbeigerufene Freiwillige Feuerwehr Schwendi musste nicht eingreifen. Die Ursache für den Heckenbrand konnte zunächst nicht geklärt werden. Die Polizei war für entsprechende Ermittlungen vor Ort. Foto: Bernd Baur