Harald Leber war zeitlebens den Sportfreunden Sießen verbunden

Harald Leber, Mitbegründer und Ehrenvorsitzender der Sportfreunde Sießen im Wald, ist jetzt mit 89 Jahren an seinem letzten Wohnort Friedrichshafen an den Folgen eines Schlaganfalles verstorben. Auch nach seinem Wegzug war Harald Leber immer noch mit seinem früheren Wohnort und im Besonderen mit „seinen“ Sportfreunden verbunden.

Wie wichtig ihm der Verein war, zeigt, dass er den Einladungen zu den Hauptversammlungen stets gefolgt ist, zuletzt im Herbst 2021, wo er, von der Krankheit schon gezeichnet, „uns die große Ehre mit seinem Besuch erwies“, so der SF-Vorsitzende Rupert Mahle in seinem Nachruf. „Seine Grußworte waren für uns immer eine Freude, neuer Ansporn und Motivation, die Sportfreunde Sießen im Wald weiterhin zu beleben.“ Auch Ortsvorsteher Wolfgang Thanner lobt das immer positive, integrierende Wirken von Harald Leber in der Gemeinde.

Für Harald Leber war sein Wirken in Sießen Ausgangspunkt einer steilen Ehrenamtskarriere in vielen Bereichen bis zum Vorsitzenden der Deutschen Sportjugend. 2014 erhielt Harald Leber das „Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“.

Seine berufliche Karriere als Lehrer und Rektor der Grundschule Sießen im Wald führte über verschiedene Stationen nach Friedrichshafen, wo er die Pestalozzi-Schule leitete, bis er 1994 in Pension ging. Er initiierte auch den Förderverein „Freunde der Pestalozzi-Schule“ und war dessen Vorsitzender von 1995 bis 2009.

Sein ehrenamtliches Engagement begann früh: 1970 war er Mitbegründer der Sportfreunde Sießen im Wald und deren Vorsitzender bis 1983. Von 1972 bis 1983 war er Sportkreis-Jugendleiter im Kreis Biberach und anschließend bis 1991 im Bodenseekreis. Von 1987 bis 1992 wirkte er als Vorsitzender der Württembergischen Sportjugend, ab 1990 bis 1996 war er zunächst zwei Jahre Stellvertreter und dann Vorsitzender der Deutschen Sportjugend. Neun Jahre war er im Ortschaftsrat Sießen im Wald und dann im Gemeinderat in Schwendi aktiv. In Friedrichshafen moderierte er 23 Jahre lang die Seehasenfestumzüge. 2003 übernahm er den Vorsitz des Kreisseniorenrates Bodenseekreis, seit 2004 war er Delegierter in der Senioren-Plattform Bodensee und auch drei Jahre deren Präsident. Seit 2006 war er außerdem im Vorstand des Landesseniorenrates Baden-Württemberg. Vor der Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz erhielt Harald Leber bereits zahlreiche andere Ehrungen für sein besonderes Engagement im Ehrenamt. „Mir hat das Ehrenamt eine Menge gegeben, auf das ich nicht verzichten wollte. Ich habe auch gelernt, dass man allein nicht viel bewegt“, sagte er.

Die Beisetzungsfeier für Harald Leber findet am Freitag, 18. November, um 13 Uhr auf dem städtischen Friedhof in Friedrichshafen statt.