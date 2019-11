Hörenhauser Schützen berichten: „Ein extrem arbeitsreiches Schützenjahr liegt hinter uns“

Auf ein erfolgreiches Jahr hat die Vorstandschaft des Schützenvereins Hubertus Hörenhausen bei ihrer 64. Generalversammlung am vergangenen Samstag im Schützenheim zurückgeblickt. Vorsitzender Harald Macht erwähnte in seinem Vorstandsbericht den derzeitigen Mitgliederstand: Der Schützenverein wird von 72 aktiven Mitgliedern getragen, im Vergleich zum vergangenen Jahr ist dies eine leicht Erhöhung. Erfreulich sei, dass sich aktuell acht Jugendliche an den Übungsabenden beteiligen, die immer freitags stattfinden.

Erfolgreiche Jugendarbeit

„Ein extrem arbeitsreiches Schützenjahr liegt hinter uns“, sagte Macht. Beim Förderevent der Volksbank habe man eine Spende erhalten, die den Kauf einer neuen Lichtgewehr- und Luftpistolenanlage mit den nötigen Computern ermöglichte. „Das hat unsere Jugendausbildung noch attraktiver gemacht.“ Eine Neuerung habe das jährlich stattfindende Jedermannsschießen erfahren, wo erstmals alle Teilnehmer aufgelegt schießen konnten, wenn sie wollten. Freihändiges Schießen war ebenso möglich. Auch das Königsschießen mit Königsproklamation erfuhr ein Update. Eine Neuerung war die Einführung von Holztafeln, auf denen die Erfolge der Schützen nun jedes Jahr verewigt werden können. „Ein toller Anreiz, seine Leistung zu steigern.“

Der Höhepunkt des Vereinsjahres war die umfangreiche Neugestaltung des Wirtschaftsraumes des Schützenheimes. Über das gelungene Vorhaben konnten sich die Besucher der Generalversammlung ein gutes Bild machen. Hier galt der Dank des Vorsitzenden allen freiwilligen Helferinnen und Helfern und Unterstützern.

Schriftführer Andreas Macht berichtete von weiteren Ereignissen aus dem Vereinsjahr: Das Wanderpokalschießen mit befreundeten Schützenvereinen gehört zum Jahresablauf – wie das traditionelle Jedermann-, Final-, Königs- und das Preisschießen. Für den Zusammenhalt innerhalb des Vereins traf man sich zur Maiwanderung, zum Sommerfest und zum Kameradschaftsabend.

Einen zufriedenstellenden Kassenbestand vermeldete der Bericht von Kassier Thomas Frank. Sportleiter Peter Ruepp dankte „den treuen Schützen, die für gute Ergebnisse im Schießjahr gesorgt haben.“ Herauszuheben sei die herausragende Bilanz bei den Gaumeisterschaften, wo die Hörenhauser Schützen neun Gaumeistertitel gewannen.

Höhere Mitgliedsbeiträge

Bürgermeister Wolfgang Späth nahm die Entlastung vor. Außerdem dankte er allen Funktionären für ihren Einsatz für den Verein und lobte die Jugendarbeit. Da er zum ersten Mal in Hörenhausen auf einer Generalversammlung war, war er beeindruckt von den vielen sportlichen Erfolgen. Der 1. Gauschützenmeister Georg Nothelfer dankte den Hörenhauser Schützen für die Ausrichtung der Gausiegerfeier. Von ihm gab es hochkarätige Ehrungen und Ehrenzeichen. Der Erhöhung der Vereinsmitgliedsbeiträge stimmte die Versammlung zu. Im Jahre 2020 wird das 100-jährige Vereinsjubiläum gefeiert.

Ehrungen im Überblick:

25 Jahre Mitgliedschaft: Andreas Frank, Jochen Guter, Torsten Guter, Michaela Hertling, Irene Rainer und Stefanie Schöllhorn.

50 Jahre Mitgliedschaft: Franz-Josef Rechtsteiner

60 Jahre Mitgliedschaft: Michael Maier

Bezirk-Verdienstnadel in Silber: Sonja Ruepp

Bezirk-Verdienstnadel in Gold: Andreas Macht