Hörenhauser Nikolaus nimmt nach 30 Jahren seinen Abschied

Von Schwäbische Zeitung

In den vergangenen Tagen wurden offenbar durch anonyme Absender mehrere E-Mails mit vagen Drohungen an die Polizei in Vorarlberg, das Bregenzer Rathaus als auch andere öffentliche Einrichtungen in Dornbirn versandt. Das meldet die Landespolizei Vorarlberg in Österreicht.

Laut Polizei soll es zu keinem Zeitpunkt eine keine konkrete Gefährdung gegeben haben. Um alle Eventualitäten auszuschließen wurde aber offenbar von Seiten des Bregenzer Bürgermeisters entschieden, das Rathaus in Bregenz ab Donnerstagmittag zu schließen.