Hörenhausen trotzt den Wetter-Propheten

Ein gut besuchter, geselliger Treff für die weitere Umgebung war das „Hörenhauser Sommerfest 2019“ am Wochenende. Der Wettergott muss ein Hörenhauser Freund sein, denn trotz wirklich ganz ungünstiger Wetterprognosen im Vorfeld meinte er es mal wieder gut mit den Sießenern und lieferte ein Festwetter, das den geplanten Festablauf fast ohne Änderung zuließ. Die vielen Helferinnen und Helfer, viele Aktive vom Musikvereins Hörenhausen hatten Schwerarbeit zu verrichten, um den vielen Gästen optimale Festbedingungen zu bieten. Auch kurzfristig aufgestellte zusätzliche Zelte verrichteten gute Dienste, wenn es doch einmal kurz regnete. Die zahlreichen Gäste in bester Festtagsstimmung: Das „beliebte Dorffest“ nahm auch über die Gemeindegrenzen hinweg wieder einen gelungenen Verlauf.

Das Sommerfest des Musik- und Fördervereins Blasmusik Jugend Hörenhausen ist zu einem geselligen Treff für Jung und Alt aus der ganzen Region geworden. Da trafen sich viele Freunde und Bekannte und erlebten schöne gemeinsame Stunden.

„Der Festgarten ist für solche Feste wie geschaffen und gibt einfach ein wunderbares Ambiente her und vermittelt eine Stimmung, in der sich alle Gäste wohlfühlen“, war Vorsitzender Wolfgang Thanner angetan. „Wir sind trotz des Wetters mit dem Ablauf und Verlauf des Sommerfestes zufrieden“, so der Vorsitzende mit seinem Kassier Gerald Henle in einem ersten Resümee. „Unser bewährtes Team hat mit großen gemeinsamen Anstrengungen das Sommerfest prima über die Runden gebracht und super mitgemacht, das macht echt Freude“, so ein zufriedener Vorsitzender.

„Summer meets Party“

Ein bunt gemischtes Publikum bevölkerte am Freitag bei der „Summer meets Party“ den Festgarten und amüsierte sich an der Bar bei angesagten Hits und Partymusik von der Partyband „Tonwerk“, die drei einheimischen Musiker Berthold, Elmar und Florian kamen bestens an. Wegen des kräftigen Regens am Mittag musste der Wortgottesdienst am Samstagabend in der Gemeindehalle abgehalten werden. Gemeindereferentin Elfi Weiß und Lektor Rupert Mahle sorgten durch die feierliche Durchführung gleich zu Beginn für eine besondere Note und festliche Stimmung.

Gutes Wetter lud dann zahlreiches Publikum zum „Sommernachtsfest“ in den romantisch beleuchteten Festgarten ein. Eine gut aufgelegte Musikkapelle Hörenhausen sorgte mit böhmisch-mährischer Blasmusik unter der Leitung ihres Dirigenten Wilfried Thanner für eine gute Unterhaltung. Einen herzerfrischenden Tanzauftritt mit Akrobatik bot die junge Tanzgruppe „Smileys“ der SF Sießen. Auch die Tanzgruppe „Bella Ragazza“ der SF Sießen lieferte wiederum einen gelungenen Auftritt ab. Beide Tanzformationen durften erst nach Zugaben von der Showbühne. Begonnen hatte der Abend mit einer „Happy Hour“, wo die schon viele Jahre bekannt leckeren Hähnchen und ein Getränk zum günstigen Preis für starken Andrang bei der Verköstigung sorgten. Vereinsvorsitzender Wolfgang Thanner verstand es in seiner launigen Art wieder prima, bei der "Maibaumversteigerung" des Hörenhauser Maiens 2019 mit dem stolzen Betrag von 473 Euro ein Rekordergebnis für die Jugendkasse des Musikvereins einzusteigern. Helmut Pfetsch aus Ersingen ist der neue Besitzer des Maibaums. Noch lange verweilten die Festbesucher vergnügt im Festgarten und an der Musiker-Bar. Günstige Wettervorhersagen sorgten trotz dunkler Wolken bei einladendem Festwetter auch am Festsonntag für guten Besuch beim Frühschoppen und Mittagessen mit dem Musikverein Stetten mit Dirigent Christoph Schellen, der die Gäste mit abwechslungsreicher Blas-musik bestens unterhielt. Viele kulinarische „Schmankerl“ gab es beim „Schwäbischen Mittagessen“, auch hier gab es viel Lob für den Veranstalter, im Besonderen auch für die „schmackhafte Zubereitung“.

Beim unterhaltsamen Nachmittag bei Kaffee und den wieder „bekannt sehr leckeren“, selbst gemachten Kuchen machten es sich die Besucher im Festgarten bei angeregten Gesprächen noch lange gemütlich. Für einen „stimmungsvollen Ausklang“ sorgte die Musikkapelle Obenhausen mit prima Stimmungsmusik. Das diesjährige Hörenhauser Sommerfest hat wieder viele Menschen zusammengebracht.