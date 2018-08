Sießen im Wald (cs) - Die von Ortsvorsteher Wolfgang Thanner ins Leben gerufene Aktion „Unser Dorf soll freundlicher und schöner werden“ zeigt weitere Erfolge. Dazu gehören Blumenkästen an den Weihungsbrücken, Blumenwiesen im Ortsgebiet. Außerdem zeigt Manfred Wohnhaas aus Hörenhausen seit über 30 Jahren bürgerschaftliches Engagement, indem er einen Bildstock in seiner Heimatgemeinde hegt und pflegt.

Auch in diesem Jahr erfreuten die an den drei Weihungsbrücken angebrachten und aufgestellten Blumenkästen als „Hingucker“. Diese bedurften infolge der Trockenheit einer besonderen Wasserpflege, welche mehrere Frauen aus der Gemeinde übernahmen. Auch die angelegten Blumenwiesen an bestimmten Stellen im Ort, wie etwa an den verschiedenen Ortseingängen, sowie die Aussaat von Blühstreifen an Grundstücken und Straßenrändern sorgten für prächtigen Blumenschmuck und dienten als „gelungene Beispiele für ein gutes Miteinander mit der Natur“, so Ortsvorsteher Thanner.

Nicht nur die Bienen, sondern auch Spaziergänger, Autofahrer und Einwohner freuten sich über diese Initiativen innerhalb der Gemarkung Sießen. Dazu trägt auch ein bürgerschaftliches Engagement bei, das Erwähnung verdient: Seit über 30 Jahren hegt und pflegt Manfred Wohnhaas einen Bildstock in seiner Heimatgemeinde.

Diese Bildstockpflege hat auch eine kleine Geschichte. Ein alter Bildstock hatte früher seinen Standort auf der anderen Seite der noch nicht ausgebauten Straße nach Orsenhausen. Recherchen konnten die Herkunft nicht klären, nur soviel, dass die Marienfigur im Bildstock der „Heiligen Dreifaltigkeit“ geweiht ist und aus Oberammergau stammt. Im Zuge des Ausbaus (1972 – 1973) der Landstraße L 1268 von Laupheim nach Orsenhausen musste dieser Bildstock weichen.

Bildstock muss dem Straßenbau weichen

Ein als „Blanks Karle“ bekannter Mann, der in Hörenhausen an der Weihung wohnte und eine mechanische Werkstätte mit Tankstelle betrieb, hatte damals die Pflege des Bildstockes inne. Von ihm wurde der Bildstock infolge des Straßenbaus an den jetzigen Standort an der L 1268 am Ortseingang von Hörenhausen versetzt und der neue Platz mit einer Bank versehen. 1986 fragte die Familie Wohnhaas ihren Nachbarn „Blanks Karle“, ob sie den Platz beim Bildstock auch mit ein paar Blumen verschönern könne. Dieser sagte zur Freude aller zu. 1989 verunglückte Karl Blank mit dem Auto tödlich. Seitdem hegt und pflegt Manfred Wohnhaas den Bildstock mit seinem gesamten Umfeld eigenverantwortlich.

Vor 25 Jahren erhielt der Bildstock einen neuen Anstrich in heller weißer Farbe. Nachdem die Marienfigur witterungsbedingt nicht mehr schön war, wurde sie 2010 von einem Mitbürger aus Schwendi restauriert und neu bemalt und „sieht jetzt wieder wunderschön aus“, so Manfred Wohnhaas. 2016 wurde einer der Linden bei dem Bildstock bei Stürmen hart zugesetzt, sodass sie „so zerzaust war, dass wir sie ersetzen mussten“. Eine neue Säulenhainbuche wurde gesetzt. Neben seinem persönlichen Engagement und Einsatz sorgt Manfred Wohnhaas dabei die ganzen Jahre auch für das Finanzielle für den Blumenschmuck und den Erhalt des Bildstockes: „Da gibt es keine Sponsoren“.

„Da kann ich meine Seele baumeln lassen und habe die Gewissheit, etwas Gutes getan zu haben, auch für meinen verstorbenen Nachbar Karl“, antwortet Manfred Wohnhaas auf die Frage, wieso er dies alles tut.

Nächtliche Gelage verärgern

Ärgern muss er sich immer wieder, wenn er sieht, dass wahrscheinlich nach nächtlichen Gelagen leere Flaschen aller Art, Feuerzeuge, Unrat, Essensreste und mehr einfach liegen gelassen werden und von ihm entsorgt werden müssen. Ansonsten erfreut er sich an dem schönen Bildstock und dem Platz, an dem auch Wanderer und Radfahrer immer wieder Halt machen und stille Einkehr halten.

Schon viele Jahre dient der Bildstock auch als Anlaufpunkt bei der Fronleichnamsprozession der Kirchengemeinde Sießen mit einem von der Jugend besonders gestalteten Altar.