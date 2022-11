Gut versorgt und sehr zufrieden

Lange ist im Seniorenheim St. Josef kein hoher runder Geburtstag mehr gefeiert worden. Deshalb war die Freude bei allen groß, dass dies nach der langen pandemiebedingten Pause unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln wieder einmal möglich war. Und das zu einem besonderen und eher seltenen Anlass: dem 100. Geburtstag von Gertrud Anna Zink.

Im Seniorenheim werden hohe runde Geburtstage im Normalfall gebührend begangen, und dabei ist immer auch die familiäre Stimmung des Hauses zu erkennen. Der 100. Geburtstag der Altersjubilarin war trotz des hohen Alters eine erfrischende Geburtstagsfeier. Bürgermeister Wolfgang Späth war erschienen und überbrachte die Glückwünsche und Geschenke der Gemeinde Schwendi und vom Biberacher Landrat sowie ein persönliches Schreiben von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Für Späth war es der erste „Hunderter“, zu dem er kam, seit er in Schwendi Bürgermeister ist. Es sei „ein ganz seltenes Ereignis“.

Auch von Seiten des Seniorenheimes wurde die Jubilarin an ihrem Ehrentag mit besonderen Aufmerksamkeiten beschenkt, sogar ein Geburtstagsständchen des Hausmusikers mit seiner Ziehharmonika war dabei und erfreute das ganze Seniorenheim. Beim Gratulieren auch dabei war Karin Wöhr, langjährige Vorsitzende des Bewohner-Beirats. Sie lobte das Seniorenheim St. Josef, in dem „viel für die Bewohnerinnen und Bewohner unternommen werde, um ihnen einen abwechslungsreichen Aufenthalt im Seniorenheim zu bieten. Doch habe Corona in letzter Zeit viel unterbunden“.

In gemeinsamer Runde und bei geselliger Unterhaltung wurde bei der Feier auf den hohen runden Geburtstag von Gertrud Anna Zink angestoßen, den die Jubilarin in altersbedingter guter körperlicher und einer erstaunlichen geistigen Verfassung erlebte. Darauf angesprochen sagte die Jubilarin: „Unsere Familie hat gute Gene, ich hatte drei Geschwister, von denen zwei noch leben“, so Zink. „Wenn man so alt ist, ist es wichtig, dass der Kopf noch funktioniert, das Laufen geht leider nicht mehr so gut.“

Auch war sie voll des Lobes über ihren Lebensabend im Seniorenheim St. Josef. „Ich fühle mich hier sehr gut versorgt und bin sehr zufrieden.“ Sie erfreut sich an der Natur, an Blumen und an dem schönen Garten, wozu sicher auch ihr Beruf Gärtnerin beiträgt. Schön findet sie auch, dass ihre Tochter im benachbarten Schwendi verheiratet ist.