Gruppe Music for friends spielt für den Frieden in der Ukraine

Ein Benefizkonzert für den Frieden in der Ukraine findet am Donnerstag, 28. April, 19 Uhr, in der Kirche St. Stephanus in Schwendi statt.

Mit dem ersten Tag des Krieges war es Simone Barth (Gesang) und Sonja Ratzinger (Gesang, Klavier) klar, mit ihrer Musik helfen zu wollen. Im Herbst waren sie mit ihrer Gruppe Music meets friends in der vollbesetzten Kirche in Sießen im Wald zu hören.

Ukrainische Sängerin und ihr Mann treten auf

Nun spielen sie in der Kirche St. Stephanus in Schwendi zusammen mit Angela Pflüger (Saxophon), Thomas Obert (Trompete, Gitarre und Gesang) und Jan Fischbach an der Cajon für den guten Zweck. Als besondere Gäste treten zudem die ukrainische Sängerin Alona Negrich und ihr Mann Arno Haas (Saxophon) aus Herrenberg auf.

Alona Negrich arbeitet als Schulmusikerin in Böblingen. Ihre Familie wohnt derzeit noch in der Ukraine; ihr Bruder und ihre Cousins helfen den Flüchtenden und den um ihre Freiheit kämpfenden Menschen vor Ort. Ihr und ihrem Mann ist es eine Anliegen, beim Konzert mitzuwirken und über die Verwendung der Spenden zu informieren.

Um Spenden wird gebeten

Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden für die „Ukrainehilfe“ wird gebeten.