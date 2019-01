Grundschule Sießen erhält neue Bedachung

Die Gemeinde Schwendi investiert in die Werterhaltung von gemeindlichen Gebäuden. So wurde noch im alten Jahr eine größere Sanierungsmaßnahme in Sießen abgeschlossen. Das Dach der am 1. Oktober 1962 feierlich eingeweihten damaligen Volksschule wurde komplett erneuert.

Die jetzige Grundschule Sießen war schon seit längerer Zeit bedingt durch normale Witterungs- und Zeiteinflüsse etwas marode und benötigte nach den Worten des einheimischen Architekten Georg Bailer „eine dringend notwendige Sanierung, die jetzt sehr gut gelungen ist.“

Dabei wurde bei der kompletten Baumaßnahme durch eine regionale Fachfirma aus Untersulmetingen das Dach der Grundschule mit neuen und auch optisch ansprechenden Betonpfannen neu eingedeckt. Dabei wurden Dachsparren und der Dachstuhl neu ausgerichtet und auch statisch nachgebessert. Ebenfalls wurde der Dachstuhl mit neuen Dachlatten versehen.

Viele Spenglerarbeiten

Die Sanierungsarbeiten beinhalteten auch in größerem Umfang Spenglerarbeiten wie etwa neue Dachrinnen. Auch die sich auf dem Schuldach befindenden Solarkollektoren mussten wegen der Sanierung abmontiert und wieder installiert werden. Auch wurde aus Sicherheitsgründen ein Schneefanggitter angebracht.

Im Zuge der Arbeiten wird auch der Blitzschutz den neuesten Gegebenheiten angepasst. Die Kosten der getätigten Arbeiten belaufen sich auf knapp 85 000 Euro.

Lob an die Gemeinde

Ortsvorsteher Wolfgang Thanner lobte in diesem Zusammenhang die Gemeinde „für die Durchführung der Sanierungsarbeiten an der Grundschule“, in denen er auch „ein klares Bekenntnis der Gemeinde Schwendi zum Schulstandort in Sießen“ sieht. Diese Arbeiten sind auch eine ideale Ergänzung zu dem geplanten Anbau und der Erweiterung der Gemeindehalle Sießen im Wald, „wo wir die Voraussetzungen für eine zeitgemäße Einrichtung schaffen“, schreibt Bürgermeister Günther Karremann in seinem Jahresabschlussbericht im Gemeindeamtsblatt.

Die Planung des Architekten Georg Bailer sieht vor, das Gebäude auf der Ostseite zu erweitern. Der Geräteraum, die Küche und ein Vorraum sollen größer werden. Ein weiteres WC ist vorgesehen. Darüber hinaus soll ein behinderten- und seniorengerechter Eingang mit Vordach geschaffen werden.

Die Kosten für diese Maßnahme sind mit 320 000 Euro kalkuliert. „Ich bin guter Hoffnung, dass wir für diese Maßnahme auch Fördergelder aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum erhalten werden, denn nur dann kann die Baumaßnahme auch durchgeführt werden“, zeigt sich Bürgermeister Karremann jedoch optimistisch.