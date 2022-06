Großes Pfingstturnier beim RFV Schwendi

Drei Turniertage liegen hinter den Mitgliedern des Reit- und Fahrverein Schwendi (RFV) und auch wenn das Wetter nicht immer mitspielte, konnten Reiter wie Zuschauer das Flair des Schochengrabens genießen. Das teilte der Verein nun mit. Dass das Pfingstturnier Tradition hat und nach wie vor beliebt ist, habe man an den Zuschauerzahlen deutlich sehen können, geht aus der Mitteilung hervor. Und: Auch die Größe der Startfelder sei für den RFV zufriedenstellend gewesen.

Der Samstagmorgen begann gleich mit einem Paukenschlag für den RFV : So sicherten sich Nina Ersing mit Jade und Alisa Peschel mit Roberto, die Plätze 3 und 6 in der Stilspringprüfung Klasse A*. Mira Münz vom RFZV Babenhausen mit Strubbel und Stefanie Sirch vom RFV Altusried mit Fresh Girl gewannen hier je eine Abteilung.

Es folgte ein Punktespringprüfung Klasse A**, wo sich Amelie Nieß auf Frido vom RV Mietingen den Sieg in der 1. Abteilung sicherte, ihre Schwester Leonie platzierte sich mit Francesca an 3. Stelle. Der Sieg in der 2. Abteilung ging erneut an Mira Münz und Strubbl. Um die Mittagszeit ging es weiter mit einem Springreiterwettbewerb. Lydia Sarah Beutel (RSV Oberallgäu Oberstdorf) konnte auf Kulbergs’s Melissa am meisten überzeugen und gewann die Prüfung. Auch hier gab es einige Platzierungen für den RFV : Elisabeth Leichtle sicherte sich mit Graf Jack Rang 4, Florentina Stöferle und Fabienne Roth, die beide Amigo ritten, platzierten sich zusammen an 13. Stelle. Sabina Börner auf Caru von den Pferdefreunden Lusshof Laupheim holte Platz 6, Amelie Striebel vom RV Sulmingen sicherte sich mit Chicca Alegre Rang 11.

Weiter ging es mit einer Punktespringprüfung der Klasse L, hier gewann Alexander Wahl auf Iquigene vom RFV Oberschwaben. Den Abschluss des Tages machte eine Stilsprigprüfung der Klasse E, hier wurde wieder in zwei Abteilungen geritten. Es gewannen Mia Brill auf Perlinjo vom RFV Eberhardzell und erneut Lydia Sarah Beutel mit Matcho Quess. Barbara Schad und Sabina Börner von den Pferdefreunden Lusshof Laupheim holten mit Roxy und Caru Platz 4 und 7, Elena Barres von der RSG Grafenholz Untersulmetingen auf Bella Platz 6.

Am Sonntagmorgen wurde in einer Springprüfung der Klasse A* um den Sieg geritten. Silke Dasch (PSF Munderkingen) gewann mit For the Body die 1. Abteilung, in der 2. Abteilung hieß die Siegerin erneut Amelie Nieß, dieses Mal mit Romance of Red. Mit Coco Chanel sicherte sie sich außerdem Platz 5. Leonie Nieß, platzierte sich mit Coraya an 4. Stelle.

Die folgende Prüfung, eine Springprüfung Klasse A** mit steigenden Anforderungen gewann Leonie Strobel (RFV Ingoldingen) auf Olympia. Sabrina Link, vom RFV Schwendi, sicherte sich mit Romanticca Platz 6. Es folgte eine spannende Vorführung der BRH Rettungshundestaffel Region Donau Iller/ Biberach. Am Nachmittag ging es weiter mit einer Stilspringprüfung Klasse L. Bei strömendem Regen gaben die Paare ihr Bestes und am Ende konnte Miriam Grötzinger vom RFV Blaubeuren auf Carolina Reaper am meisten überzeugen und gewann die Prüfung.

Da das Wetter anhaltend schlecht blieb, wurde für die letzte Prüfung kurzerhand in die Halle umgezogen. Bei guter Stimmung wurde dann im Mannschaftsspringen der Klasse A* und den Sieg geritten. Die „Raseschnecken“ Lea Perkman, Melanie Elser-Hönscher, Silke Dasch und Jasmin Lipp behielten eine weiße Weste und wurden auch was die Zeit anbelangt ihrem Namen voll gerecht, was den Sieg bedeutete. Die Mannschaft „Lama on Tour“ mit Amelie Nieß, Leonie Nieß, Anika Flögel und Michaela Jerg blieben ebenfalls Null und sicherten sich Rang 2. Platz 3 ging an „RV Moosbeuren“ mit Lara Kutz, Christian Rittelmann, Simon Kerle und Hans-Peter Rittelmann.

Am Montag gab es wieder Prüfungen auf dem Platz bevor schließlich die letzte Prüfung und zugleich der Höhepunkt, eine Springprüfung der Klasse M*, mit Siegerrunde auf dem Programm stand. Fehlerfrei in Umlauf und Stechen blieben hier Alexander Wahl und Iquigene und sicherten sich so einen weiteren Sieg. Alle Ergebnisse sind unter www.fn.erfolgsdaten.de zu finden.