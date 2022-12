Großeinsatz bei Schwendi: Hackschnitzellager brennt

Feuerwehrgroßeinsatz in Bußmannshausen mit rund 100 Einsatzkräften: Am Montagnachmittag ist in einem Hackschnitzelbunker im Keller eines Gebäudes in der Mittelstraße in Bußmannshausen ein Feuer aus bislang ungeklärten Gründen ausgebrochen.

Keine Verletzten durch das Feuer

Verletzt wurde niemand. Für die Feuerwehren vor Ort gestaltete sich der Löscheinsatz schwierig, da sie zu dem Brand in dem Hackschnitzellager erschwert Zugang bekamen. Etwa 40 Kubikmeter Hackschnitzel waren in dem Keller gelagert. Bei den Löscharbeiten bildete sich starker Rauch, die Feuerwehren waren mit etlichen Atemschutz-Trupps direkt an der Brandstelle.

Alle Feuerwehren der Gemeinde im Einsatz

Alle Feuerwehren der Gesamtgemeinde Schwendi waren im Einsatz. Die Feuerwehr Laupheim war mit einem Löschzug vor Ort, das Drehleiterfahrzeug wurde in Bereitschaftsstellung gebracht, um bei einem Feuer in den Gebäudeteilen über dem Keller sofort einen Löschangriff starten zu können.

DRK ist mit Sanitätszelt vor Ort

Die Feuerwehr Biberach war mit einem Abrollbehälter Atemschutz an der Einsatzstelle, aus Laupheim wurde ein Fahrzeug nachalarmiert, in dem sich die Einsatzkräfte bei frostigen Außentemperaturen aufhalten konnten. Hierfür hatte die DRK-Bereitschaft Schwendi auch ein Sanitätszelt aufgebaut.