Große Jubiläumsshow der Turnabteilung Schwendi

„Jubiläumsshow – 160-Jahre Turnen“ war das Motto der diesjährigen Jahresabschlussfeier der Schwendier Turnabteilung am ersten Adventssonntag. Abteilungsleiterin Bianca Vogelmann führte durch das Programm. Die neun teilnehmenden Gruppen und ihre Übungsleiter setzten das Motto in jeglicher Hinsicht um. Die Zuschauer in der vollbesetzten Gemeindesporthalle bekamen ein Querschnitt turnerischen Könnens geboten. Die gezeigten Übungen waren absolut jubiläumsreif. Turnerische Elemente an verschiedenen Geräten bestimmten die eineinhalbstündige Turnshow. Der wöchentliche Trainingsfleiß hat sich gelohnt, die Übungsleiter haben mit ihren Schützlingen eine großartige Vorführung einstudiert.

Mit großer Begeisterung zeigten die Kleinsten der Eltern-Kind-Gruppe eine kleine Tanzeinlage und bewegten sich durch einen großen Geräteparcours. Mit bunten Tüchern begeisterten die Kinder vom Spielturnen die Menge. Die Mädchen vom Mädchenturnen zeigten wunderbare Bodenübungen und die „coolen“ Jungs vom Bubenturnen sprangen auf und über den Barren. Dass die Haltung und Spannung im Körper wichtige Aspekte im Leistungsturnen sind, zeigten schon die Kleinsten der beiden Nachwuchsgruppen. Mit Handstand, Pferdchensprung, Rolle vorwärts und tollen Sprüngen mit dem Trampolin konnten die Kleinen überzeugen.

Die Turnerinnen der C-Jugend und der Offenen Klasse feierten in diesem Jahr große sportliche Erfolge. Die neu zusammengestellte Ligamannschaft wurde bei ihrem Ligadebüt Meister und steigt somit in die nächste Liga auf. Ihr Können konnten die Zuschauer am Reck, Schwebebalken und am Boden bewundern. Den Abschluss bildete die Integrationsgruppe, die mit ihrer Darbietung für viel Stimmung in der Halle sorgte. Vom Nikolaus gab es für so viel Engagement und Trainingsfleiß der TurnerInnen und TrainerInnen ein großes Lob und ein Geschenk.