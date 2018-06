Große Klavierkunst auf der Kleinen Bühne

Erstmals findet das Preisträgerkonzert des Siegfried-Weishaupt-Klavierwettbewerbs in diesem Jahr in Schwendi auf der Kleinen Bühne statt. Das ehemalige, von Siegfried Weishaupts Vater gebaute Kino wird am kommenden Dienstag, 26. Juli, ab 19.30 Uhr beim Gastspiel der russischen Pianistin Anna Bulkina zum musikalischen Mittelpunkt.

Innerhalb der International Summer Academy of Music ISAM fördert der von Siegfried Weishaupt gestiftete Klavierpreis in der obersten Kategorie die Karriere hochbegabter Studierender und erleichtert so deren Start ins harte Berufsleben. Preisträgerin Anna Bulkina absolvierte in Rußland eine grundsolide Ausbildung als Pianistin, die im Alter von zwölf Jahren mit dem ersten Gewinn eines Wettbewerbs belohnt wurde. Daran schlossen sich unzählige weitere erste Preise an. Der Preisträgerin des Internationalen Busoni-Klavierwettbewerbs in Bozen eröffneten sich seit dem Jahr 2011 zahlreiche Meisterklassen, unter anderem bei Alfred Brendel. Dadurch konnte sie ihren persönlichen Stil perfektionieren, was letztendlich zum Gewinn des Siegfried-Weishaupt-Klavierwettbewerbs 2015 führte.

Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Plätze müssen unter Telefon 07352/ 91 10 25 reserviert werden. Ein weiterer Klavierabend mit der Preisträgerin findet am Mittwoch, 27. Juli, ab 20 Uhr im Bibliothekssaal des Klosters Bad Schussenried statt.