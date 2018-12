Große Gemütlichkeit mitten im Dorf

Trotz einer etwas schlechten Wettervorhersage war der Schönebürger Nikolausmarkt am vergangenen Samstag rund um den schön gestalteten Dorfplatz wieder sehr gut frequentiert. Auch wenn der manchmal frische Wind die Verweildauer der Besucher etwas reduzierte sind die Ortschaft Schönebürg und die Schönebürger Vereine als Veranstalter mit der Resonanz sehr zufrieden.

Bereits bei der offiziellen Eröff-nung um 14 Uhr durch Ortsvorsteherin Paula Scheffold bewährte sich auch die neue Lautsprecheranlage, da die Reden und Vorträge auf dem ganzen Platz gut zu hören waren. Die musikalische Einleitung übernahmen die Jugendkapelle Schönebürg-Mietingen, die Chorkids aus Schemmerberg und das Vorstufenorchester Schönebürg mit dem Bläseralarm Mietingen.

Später unterhielt das Blechbäser-Ensemble des Musikvereins die Besucher an verschiedenen Stellen des Marktes. Rund um den Weihnachtsbaum waren inzwischen auch die offenen Feuer-stellen und die heizbaren Verpflegungstische angezündet.

Im Schulgebäude, das als Waldcafè geschmückt war, hatten sich derweil die Genießer von Kaffee und Kuchen eingefunden, um sich dort aufzuwärmen oder die vielfältigen Ausstellungen und die Handwerker, wie einen Holzschnitzer oder die Glasperlen-dreherin, bei der Arbeit zu bewundern. Kinder konnten dort ihre handwerklichen Fähigkeiten erproben oder sich beim Basteln betätigen – oder auch der Märchenerzählerin zuhören, was sehr gut angenommen wurde. In der benachbarten Pfarrkirche konnten die Besucher am Nachmittag ein besonderes Konzert in der Kombination Orgel und Panflöte geniessen.

Mit den Rottumtaler Alpornbläsern wurde kurz nach 17 Uhr der Besuch vom Nikolaus und seinem Knecht Ruprecht angekündigt. Dieser wurde mit Fackeln durch die Menge geleitet und hielt seine Ansprache dann aus dem Fenster der Schule, bevor er sich direkt den Kindern zuwandte. Die versammelten sich um den Weihnachtsmann, und jedes erhielt ein Geschenk von ihm. Nach dem Grußwort von Bürgermeister Günther Karremann trat der Musikverein Schönebürg mit weihnachtlichen Weisen auf. Zum Abschluß unterhielt die Band ‚Schnokastich‘ in der vollbesetzten Schule die Zuhörer unter anderem mit schwäbischen Weihnachtsliedern.

Die Besucher lobten die Vielfalt des Schönebürger Nikolausmarktes sei es beim abwechslungsreichen Waren-angebot an den Ständen. Aber auch das umfangreiche musikalische Angebot und die großartige Kinderbetreuung in der Schule kamen gut an. Auch kulinarisch war für jeden Geschmack etwas dabei. So gab es dieses Jahr neu Denneten aus dem Holzbackofen mit Glühmost, Durch die reibungslose und sehr gute Organisation aller Beteiligten wurde auch in der zwölften Auflage wieder ein beeindruckender Nikolausmarkt auf die Beine gestellt.