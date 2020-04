Großbaustelle in Schwendi

Großbaustelle mitten in Schwendi: Die Sanierung der Ortsdurchfahrt läuft auf Hochtouren. Seit dieser Woche müssen Verkehrsteilnehmer teilweise großräumige überörtliche Umfahrungen in Kauf nehmen, weil Biberacher-, Haupt- und Gutenzellerstraße gesperrt sind.

Die Baumaßnahme, die einen Kostenrahmen von zirka 1,2 Millionen Euro aufweist, beinhaltet verschiedene Schritte. Zum einen werden aktuell in der Hauptstraße Arbeiten an der Wasserleitung ausgeführt. An der Einmündung zum Herdweg klafft ein großes Loch in der Straße. Hier wird ein neuer Hydrantenschacht samt Innenleben mit Schiebern aufgebaut. Dieser Schacht war bisher in der Hauptstraße untergebracht.

Auch im Bereich vor dem Rathaus wurde die Straße geöffnet. Von hier aus wird in die Gutenzellerstraße hinein bis etwa auf die Höhe der Sankt-Anna-Kapelle ein neuer, größer dimensionierter Mischwasserkanal im Boden verlegt. Die Gutenzellerstraße bleibt deshalb bis zum 30. April gesperrt.

Die Vollsperrung der Haupt- und der Biberacherstraße soll bis einschließlich 18. April dauern. Weil die Busse so lange die Haltestellen in der Biberacherstraße nicht anfahren können, wurde in der Gutenzellerstraße auf Höhe der Einmündung Hohlweg eine provisorische Haltestelle eingerichtet.

Ab 20. April, so sehen die Planungen vor, wird die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt von Schwendi im Bereich der Biberacher- und der Hauptstraße wieder aufgehoben. Allerdings wird es dann noch eine halbseitige Straßensperrung mit Ampelregelung geben. Denn in den Straßenabschnitten vom Kellerberg bis zur Bahnhofstraße laufen weitere Bauarbeiten. Die Pflasterung der Gehwege, die bereits im nördlichen Bereich der Hauptstraße in einem früheren Bauabschnitt vollzogen wurde, erfährt nun ihre Fortsetzung auf beiden Straßenseiten bis zur Kreuzung Bahnhofstraße/Mühleweg.

Im Zuge dieser Arbeiten werden vor dem Rathaus und etwas versetzt auf der gegenüberliegenden Seite in der Biberacherstraße barrierefreie Bushaltestellen geschaffen. Um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen, halten die Busse dann nach der Fertigstellung auf der Straße.

Die finalen Arbeiten sind für die Sommerferien angesetzt. In den letzten drei Wochen dieser Ferien wird es noch einmal eine Vollsperrung der Biberacher- und der Hauptstraße geben. Unter anderem werden dann die Straßenschächte gerichtet und es wird ein neuer Fahrbahnbelag aufgebracht.