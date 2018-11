„Griechischer Wein“ stimmt froh

Stimmungsvolle Titel von „Griechischer Wein“ bis zum „Chianti-Lied“ sorgten kürzlich für eine heitere Stimmung auf dem 47. Weinfest des Männergesangsvereins „Cäcilia“ Sießen im Wald.

Eine bunte Mischung aus Chorgesang, geselliger Unterhaltung und Tanzvergnügen: Das hat sich auch in diesem Jahr wieder bewährt. Jung und Alt waren in die Sießener Gemeindehalle gekommen, um nette Begegnungen und Weinfestatmosphäre zu genießen. „Ein schönes, harmonisches Weinfest, wo alle auf ihre Kosten gekommen sind“ – so lautet die Bilanz der rundum zufriedenen Chorleiterin Janine Liebisch.

Gleich zu Beginn ließen sich die Zuhörer vom Schülerchor der Grundschule Sießen im Wald verzaubern. Anni Rueß, die musikalische Leiterin, hatte mit ihren Chorkindern ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Anschließend präsentierte der gastgebende Männergesangverein „Cäcilia“ drei Weinlieder. Viel Applaus gab es auch für die Darbietung des Titels „Mann im Mond" von den Prinzen. Der Chorgemeinschaft „Frohsinn“ Rot konnte mit bekanntem Liedgut begeistern. Unter den präsentierten Stücken waren „In Vino Veritas“, „Der Jäger längs dem Weiher ging“ und „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens. Viel beklatscht wurde auch die Zugabe „Amoi seh ma uns wieder“ von Andreas Gabalier.