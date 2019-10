Grünes Licht für „Grüner Weg Nord“

Gute Nachricht für Bauwillige, die ihre eigenen vier Wände in Hörenhausen aufstellen wollen: Am Montag hat der Gemeinderat einstimmig die Aufstellung des Bebauungsplanes „Grüner Weg Nord“ in Hörenhausen beschlossen. 32 Bauplätze sind in diesem Wohngebiet vorgesehen, das bei entsprechendem Bedarf in südlicher Richtung ausgedehnt werden kann.

Weil der geplante Bebauungsplan an bestehende Wohnbauflächen anschließt, können die betroffenen Außenflächen, allesamt im Besitz der Gemeinde, im beschleunigten Verfahren überplant werden. Auch die zweite Voraussetzung für das beschleunigte Verfahren ist erfüllt: Die zulässige Grundfläche für Wohnnutzungen von maximal einem Hektar wird bei dieser Gestaltung des Bebauungsplanes nicht überschritten. Die Netto-Baufläche beträgt demnach 9458 Quadratmeter.

Öffentlichkeit wird einbezogen

„Der Aufstellungsbeschluss ist der erste Schritt, damit steigen wir jetzt in die geplante Verwirklichung des Bebauungsplanes ein“, betonte Bürgermeister Wolfgang Späth. Eigentlich könnte die Gemeinde rechtlich auf eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange verzichten. Doch dies machte sie nicht. „Diese frühzeitige Beteiligung führen wir durch, um eine bessere Information der Bürger zu erreichen und planungsrelevante Grundlagen zu gewinnen“, erklärte Daniela Miller vom Bauamt in der Ratssitzung. Zur Überprüfung, ob artenschutzrechtliche Belange durch den Bebauungsplan tangiert sind, hat die Gemeinde ein Artenschutzgutachten erstellen lassen.

Die Grundstücksgröße im künftigen Baugebiet „Grüner Weg Nord“, das durch zwei Zufahrten von der Dorfstraße aus erschlossen wird, variiert im Bereich von 617 bis 1146 Quadratmetern. 27 Einzelhäuser und fünf Doppelhäuser sind im Plan eingezeichnet. „Aber es ist kein Kinderspielplatz vorgesehen, ziehen hier nur Senioren ein“, hakte Gemeinderat Werner Jans nach. Die Gemeinde sei nicht verpflichtet, einen Spielplatz zu bauen, „aber wenn sie einen wollen, können wir das freiwillig machen“, merkte Bürgermeister Späth an.

Um eine Verkehrsberuhigung auf den Erschließungsstraßen des Baugebietes ging es Christian Wölfle. Er fragte, ob die Einrichtung von Parkbuchten und Baumpflanzungen nicht sinnvoll wären. Weil es keinen Durchgangsverkehr gibt, sieht Bürgermeister Wolfgang Späth hier eher keinen Handlungsbedarf. Auch machte er darauf aufmerksam, dass die Erschließungsstraßen mit Verschränkungen gebaut werden. „Dort wird nicht schnell gefahren“.

Die Überlegung von Heribert Karrer, durch das Zusammenlegen von Grundstücken auch Reihen- und Kettenhäuser im Bereich „Grüner Weg Nord“ zu ermöglichen, wird wohl nicht auf fruchtbaren Boden fallen. „Dieses neue Baugebiet nimmt den Charakter von Hörenhausen auf“, sagte der Bürgermeister hierzu. Solche Arten von Häusern sind demnach nicht ortsbildprägend.

Den Hinweis von Ferdinand Leven, auf eine insektenfreundliche Straßenbeleuchtung in dem Baugebiet zu achten, wird die Verwaltung an den Planverfasser weitergeben.

Angela Haag nutzte die Bürgerfrageviertelstunde, um Bedenken loszuwerden. Sie mache sich große Sorgen, dass der Hang am nördlichen Ende des Baugebietes hin zum Schützenweg bei starken Niederschlägen rutschen könnte. „Im Untergrund ist Vogelsand, gegen ein Abrutschen sollte man Vorsorge treffen“, sagte Haag. Mithilfe eines Bodengutachtens will die Gemeinde über den Bauuntergrund in diesem Bereich Erkenntnisse erhalten. „Aber grundsätzlich muss derjenige, der dort baut, schauen dass der Hang nicht rutscht“, informierte Bürgermeister Späth.

Kauf nicht möglich

Einen ganz anderen Lösungsansatz, um das Problem des Hangrutschens zu vermeiden, hatte Herbert Schenk. Er möchte die gesamte Fläche im nördlichen Geltungsbereich kaufen und darauf nur ein Haus bauen. „Dann rutscht nichts“, prophezeite er. Es handle sich um 7300 Quadratmeter Grund, die er schon zu einem früheren Zeitpunkt kaufen wollte, sagte der gebürtige Hörenhauser. Allerdings ging er damals leer aus. „Ich will diese Flächen kaufen und ein Haus darauf bauen“, sagte er mit Nachdruck. „Was muss ich tun?“, fragte er. Bürgermeister Wolfgang Späth konnte ihm hierauf keine Antwort geben. „Die Gemeinde verkauft diese Fläche nicht. Sie ist Teil des künftigen Baugebietes, mit dem wir Wohnraum schaffen wollen“, sagte er.

Den Hinweis von Thaddäus Thanner, wonach die Zufahrt zum Baugebiet über den grünen Weg mit einer aktuellen Breite von 3,50 Metern zu eng ist, nahm die Verwaltung auf. „Eventuell können wir eine Regelung mit einer Einbahnstraße finden“, schlug der Bürgermeister vor.