Geriatrische Rehabilitation zieht um von Biberach in die Fachklinik für Neurologie Dietenbronn

Die Klinik für Geriatrische Rehabilitation, bisher am Biberacher Sana-Klinikum angesiedelt, hat seit dieser Woche in den Räumlichkeiten der Fachklinik für Neurologie in Schwendi-Dietenbronn ein neues vorübergehendes Zuhause gefunden, bis sie wie geplant in das künftige Gesundheitszentrum in Laupheim ziehen kann. „Die enge Zusammenarbeit mit dem Akutbereich des Biberacher Klinikums sowie der Austausch mit den dortigen fachärztlichen Spezialisten bleiben dabei in gewohnter Form erhalten“, erklärt Sana in einer Pressemitteilung.

Hintergrund des Umzugs nach Dietenbronn ist die anhaltende Corona-Pandemie. „Die Lage im Biberacher Klinikum ist derzeit zwar entspannt und wir befinden uns nach wie vor im Regelbetrieb, dennoch stellt die Pandemie weiterhin eine Herausforderung für Krankenhäuser dar und wird, insbesondere mit Blick auf die kommenden Wintermonate, auch künftig den klinischen Alltag beeinflussen“, so Sana-Geschäftsführerin Beate Jörißen.

„Besonders sinnvolle Option“

Im Rahmen dessen werden in den Sana Kliniken weiterhin alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen und Strukturen, wie beispielsweise die COVID-Station zur isolierten Versorgung der Patienten in einer Einbettzimmerstruktur, vorgehalten. Um diese erweiterten akutstationären Kapazitäten auch künftig und bis auf Weiteres sicherstellen sowie bei Bedarf in kürzester Zeit weiter hochfahren zu können, habe sich die Verlagerung der Geriatrischen Reha nach Dietenbronn nach sorgfältiger Prüfung aller Optionen als besonders sinnvoll erwiesen.

Ärzte erwarten Synergieeffekte

Dr. Christian Appel, Chefarzt der Klinik für Geriatrische Reha, verweist auf Synergieeffekte in Dietenbronn. In vielen Fällen gebe es Überschneidungen zwischen neurologischen und geriatrischen Symptomen. Prof. Dr. Hayrettin Tumani, Ärztlicher Direktor der Fachklinik für Neurologie, sieht ebenfalls Vorteile: „Wir freuen uns, dass die freien Strukturen unserer Klinik sinnvoll genutzt werden konnten und sich so gleichzeitig unser Spektrum erweitert. Wir haben bereits in der Vergangenheit sehr eng mit dem Biberacher Sana Klinikum zusammengearbeitet.“

Die Fachklinik für Neurologie Dietenbronn soll mittelfristig geschlossen und der Betrieb in die neue Sana-Klinik in Biberach verlagert werden. Das hatten die Gesellschafter vergangenes Jahr bekannt gegeben.