Gerätscht wird an den Kartagen auch in Zeiten von Corona

„Nicht alles ist abgesagt – Gebeträtschen trotz Corona“: Getreu diesem Motto wollen Bußmannshausener Ministranten auch in diesem Jahr der Tradition nachkommen und am Karfreitag und Karsamstag rätschen.

Dazu treffen sich die Ministranten nicht wie in den vergangenen Jahren an der Kirche, um gemeinsam zu rätschen, da dies in der aktuellen Situation nicht möglich ist. Stattdessen werden im Lauf der Woche die Rätschen all jenen Ministranten vorbeigebracht, die am Karfreitag und Karsamstag von Zuhause aus teilnehmen und die Tradition erhalten möchten.

Gerätscht wird am Freitag und Samstag jeweils um 11 und um 12 Uhr und am Karfreitag zusätzlich um 14.45 Uhr, vor dem Beginn der Karfreitagsliturgie, die am Karfreitag um 15 Uhr in der Kirche in Bußmannshausen von Pfarrer Martin Ziellenbach gefeiert wird.

Die Rätschen sind Holzkästen, auf denen hölzerne Hämmer fixiert sind. An einem Ende ist eine Welle mit Kurbel befestigt. Wird sie gedreht, heben versetzt angeordnete Zapfen die Hämmer einige Zentimeter an, ehe sie laut auf den hölzernen Resonanzkasten knallen.

Das bedeutet: Jeweils zu diesen Uhrzeiten beginnt an verschiedenen Orten in Bußmannshausen zeitgleich das Drehen an der Kurbel. Das Rätschen ersetzt an den Kartagen das Läuten der Kirchenglocke und erinnert an die Hammerschläge, mit denen Jesus ans Kreuz geschlagen wurde.

Karfreitagsliturgie wirdlive übertragen

Wie in den Vorjahren wird nach dem Verstummen der Rätschen um 15 Uhr die Karfreitagsliturgie in der Martinuskirche in Bußmannshausen gefeiert. Weil in diesem Jahr die Gemeinde nicht in der Kirche anwesend sein darf, wird der Gottesdienst gemäß den Vorgaben der Diözese gefeiert und live übertragen.

Auf der Homepage der Seelsorgeeinheit Schwendi (www.se-schwendi. de) stehen Informationen, wie der Stream gestartet werden kann. Oder direkt über den Youtube-Kanal der Diözese:

https://www.youtube.com/channel/UC1zLx WbduI6iPsljrC09JUA .