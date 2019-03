Gemeinsame Unterstützung für ein Kinder- und Jugendprojekt

Bestimmt doppelt so viele Besucher wie im letzten Jahr unterstützten die diesjährige Fastenaktion mit Suppenessen des „Eine–Welt–Ausschusses“ der Katholischen Kirchengemeinde Sießen im Wald am Sonntag – es war schon die 13.

Unter dem Motto „Wir sind eine Welt“ war die ganze Fastenaktion wiederum ein großartiges Gemeinschaftserlebnis mit einer erfreulichen Resonanz und vollem Erfolg mit einem sehr guten Ergebnis. Der Erlös der Fastenaktion in Höhe von in diesem Jahr 4500 Euro kommt dem Schüler-Projekt von Pater Mathew im Nordosten von Indien, dem „Schülerwohnheim“ der St. Dominik Savio Schule in der Diözese Diphu, Assam/Indien, zu Gute. Pater Mathew wirkte ja bis September 2012 drei Jahre als Vikar zur Ausbildung für Pastoral in der Seelsorgeeinheit Schwendi und war durch „seine offene und freundliche Art“ bei vielen Menschen sehr beliebt.

Zur Fastenaktion kam er nun wieder zu Besuch nach Sießen. „Wichtig ist uns bei unseren Aktionen dabei immer, möglichst einen direkten Bezug zu dem ausgewählten Projekt, wie auch zu dem jeweiligen Land herzustellen“, so Helga Thanner vom „Eine-Welt-Ausschuss“.

Die Beliebtheit von Pater Mathew und sein „sympathisches Auftreten“ sorgten schließlich auch sicher für den Rekordbesuch bei der diesjährigen Fastenaktion, wo auch sehr viele auswärtige Besucher aus der ganzen Region „diese gute Sache unterstützten“. Das Anliegen von Pater Mathew ist es, in Indien die Missionsarbeit der Ordensgemeinschaft „Missionare von der Heiligen Eucharistie (MCBS)“ zu unterstützen.

Die Kongregation Missionare von der Heiligsten Eucharistie (MCBS) begann im Jahre 2009 ihre Missionsarbeit in den nordöstlichen Bundesstaaten Indiens. In dieser sensiblen Grenzregion zu China, Bangladesch und Myanmar leben etwa 45 Millionen Menschen. Es ist ein ethnisches und kulturell heterogenes Gebiet.

Begonnen hatte der begegnungsreiche Tag mit einem festlichen Fastengottesdienst in der voll besetzten Wallfahrtskirche St. Maria Magdalena mit Pater Mathew. Musikalisch gestaltete der Kirchenchor Orsenhausen mit neuen Gotteslob-Liedern unter der Leitung von Hedwig Ruf - Hörmann und mit Instrumentalbegleitung den Fastengottesdienst.

Pater Mathew war die Freude über seinen Besuch in Sießen anzumerken, „es ist ein bisschen so, wie ich nach Hause komme“. Beeindruckend auch und eine besondere Atmosphäre verbreitend seine von ihm und zwei indischen Studenten in ihrer Muttersprache vorgetragenen Lieder. Anschließend versammelten sich die Gäste in der Gemeindehalle Sießen i.W. zum solidarischen Suppenessen. Frauen aus der ganzen Seelsorgeeinheit Schwendi, aber auch von außerhalb, sorgten hier mit einem vielfältigen Angebot von verschiedenen Suppen aller Kategorien und Kreationen für eine leckere Auswahl. Auf Spendenbasis konnte man hier die Fastenaktion unterstützen. Während des geselligen Beisammenseins stellte Pater Mathew das Land Indien und seine Projekte näher vor. Sein Wunsch ist es, ein „Schülerwohnheim“ für die St. Dominic Savio School in Diphu, Assam im Nordosten Indiens zu bauen. „Wir bitten Sie um Ihre Solidarität und Ihre finanzielle Unterstützung und danken Ihnen jetzt schon im Namen aller Kinder für Ihre wertvolle Hilfe“.

Auch die Kinder der Grundschule Sießen beschäftigten sich mit der Fastenaktion und hatten mit viel Eifer und Interesse viele Bilder gemalt und im Eingangsbereich und in der Halle als Deko angebracht.

Abschließend dankte Helga Thanner allen für die Unterstützung, „es ist schön, dass wir ihn bei seinen großen und lobenswerten Aufgaben unterstützen können, wobei uns wichtig ist, dass die Spendengelder in Höhe von 4500 Euro ohne Verwaltungsaufwand direkt bei den armen Kindern und Jugendlichen ankommen“. Es erfolgte auch der Verkauf von „Eine – Welt – Produkten“. Bei Kaffee und Kuchen wurde der Fastenaktionstag abgeschlossen.