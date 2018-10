Gemeinderat segnet Bebauungsplan ab

Die Flächen des ehemaligen Holzwerkes Schilling am südwestlichen Rand von Schwendi liegen seit 2014 brach. Inzwischen hat die Firma Südpack Grundstücks I GmbH aus Ochsenhausen große Teile dieser Flächen erworben, um sie wieder einer Nutzung zuzuführen. Anlagen zur Lagerung, Sortierung und Aufbereitung von Kunststoffen sollen errichtet werden.

Einige der bestehenden Gebäude sind in der Zwischenzeit saniert worden, auch ein Bauvorhaben hat die Firma Südpack bereits umgesetzt. Hierbei handelt sich um die Umnutzung eines leerstehenden Gebäudes in eine Produktionshalle sowie um die Erhöhung eines Gebäudes auf etwa 20 Meter. Um die Baugenehmigungsverfahren zur Errichtung von weiteren gewerblichen Anlagen in diesem Bereich zukünftig zu vereinfachen, hat der Gemeinderat am 11. Dezember 2017 die Aufstellung eines Bebauungsplanes „Schillingstraße“ beschlossen. Danach konnten in einer frühzeitigen Anhörung die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange ihre Anregungen und Stellungnahmen zu dem vorgesehenen Bebauungsplan bei der Gemeinde abgeben. Auch von Seiten der Öffentlichkeit waren Stellungnahmen möglich. Von diesem Recht hat die Eigentümerin von zwei Grundstücken, die Teil der Bebauungsplan-Fläche sind, Gebrauch gemacht.

Mit allen eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen hat sich der Gemeinderat nun am Montag bei seiner öffentlichen Sitzung beschäftigt. Reinhold Funk vom gleichnamigen Ingenieurbüro hatte den Räten die wesentlichen Anregungen vorgetragen und auf die Abwägungsvorschläge der Gemeinde-Verwaltung hingewiesen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Schillingstraße“ umfasst insgesamt 8,7 Hektar Fläche, davon sollen 5,7 Hektar einer gewerblichen Bebauung zugeführt werden.

Vom Charakter her werden diese bebaubaren Flächen in drei Kategorien eingeteilt. Zum einen sind es Gewerbegebietsflächen, die im süd-östlichen Bereich angesiedelt sind. Zudem wurden zwei eingeschränkte Gewerbegebietsflächen in nord-östlicher Lage ausgewiesen. Dadurch soll gewährleistet werden, dass in diesem Bereich – angrenzend an das eingeschränkte Gewerbegebiet „Saun-Gutenzellerstraße“ – das Wohnen nicht wesentlich gestört wird. Als dritte Kategorie wird eine Industriegebietsfläche auf der Insel zwischen dem Rotfluss und dem Rotkanal festgelegt. Je nach den drei ausgewiesenen Gebietsbereichen wird auch die Zulässigkeit für die Höhe der dort zu errichtenden Gebäude festgelegt. Im eingeschränkten Gewerbegebiet liegt diese bei zehn Metern, im Gewerbegebiet bei 20 Metern und im Industriegebiet dürfen die Gebäude eine Höhe von 30 Metern haben.

Für die 5,7 Hektar große gewerblich bebaubare Fläche wurde eine Lärmemissionskontingentierung erstellt. „Die Zahlen sagen, wie viel Lärm von jedem Quadratmeter Fläche ausgehen darf“, erläuterte Reinhold Funk. Auch ein Artenschutzgutachten hat die Gemeinde Schwendi in Auftrag gegeben. Dieses geht nach tierökologischen Untersuchungen von einer geringen bis mittleren Wertigkeit des gesamten Geländes aus. Bauliche Eingriffe würden hauptsächlich auf bereits versiegelten Flächen stattfinden. „Lediglich 0,09 Hektar bisherige Außenbereichsfläche wird neu versiegelt“, sagte Reinhold Funk.

Artenschutzgutachten fällt positiv aus

Zudem wird der südwestliche Zipfel und ein Flächenteil im Norden des Bebauungsplan-Bereiches als Grünfläche ausgewiesen. Auch entlang des Triebwerkskanales wird es grüner. Ein fünf Meter breiter Gewässerrandstreifen ist auf beiden Seiten vorgeschrieben, dort sollen standortgerechte Bäume gepflanzt werden. Das Artenschutzgutachten kommt letztlich zum Entschluss, dass der Bebauungsplan „Schilling-straße“ bei der Beachtung von bestimmten Maßnahmen zugelassen werden kann. Einstimmig hat der Gemeinderat am Montag die Abwägungsvorschläge, die bei den vorgebrachten Anregungen des Bebauungsplan-Entwurfes berücksichtigt wurden, gebilligt. Zudem hat der Rat den gesamten Bebauungsplan-Entwurf abgesegnet und dessen erneute öffentliche Auslegung und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange beschlossen. Außerdem werden die auszulegenden Unterlagen zusätzlich über die Homepage der Gemeinde Schwendi veröffentlicht.