Gelungene musikalische Show in Schwendi

Der Musikverein Rota Schwendi (ROTA) und die Musikgruppe Music meets Friends (MmF) wollten einem musikalischen Traum Wirklichkeit verleihen, wie Vorstand Jürgen Kugler am Samstag sagte: „Wir haben die Hamburger Elbphilharmonie nach Schwendi geholt“, meinte er augenzwinkernd. Die Luftfahrt führte Jonathan, Agnes und Opa Blum alias Ron und Eva Riekenbrauck und Peter Botzenhardt durch ganz Deutschland und über Meere und Kontinente, umrahmt von überwältigenden Ton- und Bildeindrücken und raumfüllenden Wellen, die jeden Nerv der gut 500 Konzertbesucherinnen und -besucher treffen mussten.

Die Darbietungen von Projektorchester und Musikgruppe mit den Leadsängerinnen Sonja Ratzinger und Simone Barth wurden von den professionellen Veranstaltungstechnikern um David Rothmaier perfekt in Szene gesetzt. Das knapp 60-köpfige Projektorchester, bestehend aus Musikern der Region, begann unter dem souveränen Dirigat von Martin Böhringer mit „A Childhood Remembered“ zu Bildern mit Unterstützung des „Affen-Musikstudios“ Wain.

Die eigentliche Reise der Kinder begann in Hamburg mit „A Little Opening“. Die Töne des Orchesters und die Videos trugen die Zuhörer dabei nach Oberschwaben. Dort stimmten die Sängerinnen von Music meets Friends das Publikum mit Liedern aus dem Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ auf die Traumreise ein. Dann trat „Die Hindenburg“ aus dem Musical „Zeppelin“ in Szene, vorgetragen nach einem eigenen Arrangement von MmF und mit Originalaufnahmen aus dem Zeppelin-Museum. Danach folgte „Wir kennen den Weg“ aus dem Film „Vaiana“ der Schlagzeuger, begleitet von den glockenhellen Stimmen der Sängerinnen.

Aber es ging in der Geschichte ja eigentlich um Opa Blums Weltreise mit dem Zeppelin und diese startete mit „Eherne Wehr“. Trotz froher Marschklänge bedrückten die Bilder von Truppenparaden. „Vidda“ – Weite – vermittelte der weiche Klang des Flügelhorns, gespielt von Thomas Obert, echoartig unterstützt durch samtige Saxofontöne von Daniel Botzenhardt. Irgendwann schien es Opa Blum nicht so gut gegangen zu sein, aber er verlor nie den Glauben an sich. dem Lied „When You Believe“ unterstützen die Sängerinnen von MmF ihn dabei.

Nach der Konzertpause ertönten „Moments for Morricone“ zu Bildern einer Zeppelinfahrt statt dem Wilden Westen. Mit „Baba Yetu“ wurde die kulturübergreifende Geschichte von Opa Blum auch musikalisch verdeutlicht. Solosänger Thomas Obert und Sonja Ratzinger sangen von „Someday“, also irgendwann einmal, und wurden dabei mit E-Piano, Cajon und Bildern von Rio de Janeiro unterstützt. Die amouröse Geschichte von Opa Blum in Rio wurde mit dem Liebeslied „In meiner Welt“ aus dem Film Aladdin untermalt, einfühlsam gesungen im Duo von Simone Barth und Herbert Blank.

Bei so viel Lebensgefühl wollte sich auch das Projektorchester nicht zurückhalten und bot ein fetziges „Copacabana“. Blasorchester können problemlos auch AC/DC intonieren. Das Medley, untermalt mit Bildern von Unwettern und Blitzen, begeisterte das Publikum. Um das noch zu steigern bedurfte es dann schon des weltbekannten „Zorba, The Greek“ aus dem Film „Alexis Sorbas“ – atemberaubend, wie sich die Musikgeschwindigkeit von getragen zu ekstatisch gesteigert hat.

Nach dieser Weltreise war Opa Blum überwältigt und auch geschwäht. Mit „I Wanna Grow Old with You“ aus dem Film „Oben“ sorgte Music meets Friends für Erholung. Der Song und Bilder erzählten vom gemeinsamen Altern und Sterben. Aber eine gute Geschichte muss gut ausgehen. Die Eltern bringen die noch die junggebliebene alte Liebe aus Brasilien zurück, Opa Blum wird gesund und die Kinder sind überglücklich – das epochale Stück „Music“ von John Miles mit echten, aber ungefährlichen Flammen bildeten den krönenden Abschluss einer gelungenen musikalischen Show bilden, gefördert durch das Programm Impuls. Das Publikum dankte mit Ovationen.