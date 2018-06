Gelbe Karte für die Bolzplatzbauer

Die starken Regenfälle am Wochenende haben der Interessengemeinschaft „Bolzplatz“ in Schwendi indirekt viel Ärger eingebracht und beinahe deren Träume weggespült. Dabei war die Vorfreude der Initiative, die von etwa 70 bis 80 Personen unterstützt wird, auf die baldige Verwirklichung ihres Projektes am vergangenen Mittwoch noch groß.

Auf der Wiese östlich des Baugebietes „Kräuterbronnerberg“ und den dortigen Krautgärten waren ein Bagger und eine Planierraupe angerollt, der Baubeginn stand an. Auf dem Teil der Wiese (15 auf 25 Meter groß), der für junge Hobby-Kicker als Bolzplatz bespielbar gemacht werden sollte, wurde der Mutterboden weggeschoben. Außerdem begann die Initiative, gelbe Drainage-Rohre zu verlegen, die das Oberflächenwasser der bekannt nassen Wiese sammeln sollten. An einer anderen Stelle des Grundstücks sollte dieses Wasser in eine Mulde fließen und dort versickern oder verdunsten. Dies war die Idee der Bolzplatz-Initiatoren.

Doch dann kam der große Regen. Nicht nur auf der Wiese mit der Bolzplatzbaustelle am höchsten Punkt von Schwendi stand schnell das Wasser. Ordentliche Mengen machten sich in der nicht weit entfernten Gartenstraße auf den Weg talwärts, teilweise als braune Brühe schoss das Wasser runter. Weil einige Bürger vermuteten, dass dafür die Bolzplatzbaustelle verantwortlich sei, beschwerten sie sich bei Gemeindeverantwortlichen. Zunächst waren diese völlig überrascht. „Über diese Bauarbeiten war ich nicht informiert“, erklärte Bürgermeister Günther Karremann. Immerhin ist das besagte Wiesengrundstück im Besitz der Gemeinde. Es wurde an Joachim Koch, den Sprecher der Initiative, verpachtet mit der Maßgabe, dass dort lediglich ein einfaches Rasenspielfeld (aufstellen von zwei Toren) hergerichtet werden darf.

Um aus der Sache den inzwischen angestauten Dampf rauszunehmen und um wichtige Dinge zu klären, hatte Bürgermeister Karremann kurzfristig am Montagmorgen Beteiligte zu einem Vor-Ort-Termin geladen, bei dem offenbar Tacheles geredet wurde. Es sollte unter anderem geklärt werden, ob die Bolzplatz-Baumaßnahme der Grund für den erhöhten Wasserabfluss in der Gartenstraße war. Erste Erkenntnisse bestätigen dies nicht. „Wir konnten keine Kies- oder Schlammspuren aus der Baustelle feststellen, die in das Kanalsystem gespült worden wären. Die Gartenstraße hatte normalen Verschmutzungsgrad“, erklärte Bürgermeister Karremann am Montagabend in der Ratssitzung.

Diese Sitzung hatte der Schultes der Initiative als zusätzliche Gesprächsplattform angeboten, „bevor die Sache eskaliert“. Etwa 25 Kinder, Jugendliche und Eltern, die hinter dem Bolzplatz-Projekt stehen, saßen im Zuhörerbereich. „Dass wir vor der Baumaßnahme nicht noch einmal nachgefragt haben, kann ich nicht erklären“, gestand Joachim Koch von der Initiative einen Fehler ein. Vielleicht sei die Euphorie, dass das Projekt jetzt losgeht, schuld gewesen. Er jedenfalls habe von einem Vorgespräch mit der Gemeinde in Erinnerung, „dass wir etwas machen dürfen, sodass das Wasser von der Wiese abläuft“. Dann ergänzte er: „Wenn wir uns missverstanden haben, tut mir das leid, wir werden uns bessern“.

Auch in anderer Hinsicht signalisierten Joachim Koch und Tanja Schwiebert in ihren Ausführungen vor den Räten Entgegenkommen. Sollten durch die Baumaßnahme an dem bestehenden 40 Jahre alten Drainage-System in der Wiese Schäden entstanden sein, ist die Initiative bestrebt, diesen zu beheben. „Wir haben ein professionelles Baggerunternehmen beauftragt und der Baggerfahrer hat versichert, dass er kein Drainage-Rohr angebaggert hat“, sagte Joachim Koch. Allerdings könnten durch die Schwere der Baumaschinen vielleicht Schäden entstanden sein. Bei der Suche nach den alten Röhren (einen Plan hierzu gibt es nicht) braucht die Initiative aber die Unterstützung und das Wissen der Gemeinde, erklärte Tanja Schwiebert. „Wir würden die Baggerarbeiten übernehmen“, deutete sie an, „machen aber nichts mehr ohne Absprache.“

Vorschlag zur Güte

Weil es nichts bringt, einen Schuldigen zu suchen, brachte Gemeinderat Alexander Miehle einen nach vorne gewandten Vorschlag ein. Die neu verlegten Drainage-Schläuche solle man an einer Stelle zusammenführen und dann das Wasser von dort in den Abwasserkanal der Gartenstraße einleiten. „Ein praktikabler Weg, dann ist die Sache sauber erledigt“, findet Bürgermeister Karremann. Was er auf keinen Fall will, ist die Errichtung eines „Biotopes“ (Versickerungsmulde) auf der Wiese, „weil dieses ein Hemmschuh bezüglich späteren Nutzungen ist, den sie nie mehr wegbekommen“.

Zusammen mit der Initiative soll jetzt ein gemeinsamer Fahrplan für das weitere Vorgehen erarbeitet werden. Es gehe darum, verschiedene Interessenlagen unter einen Hut zu bringen, sagte Karremann, auch im Hinblick auf vorhandene Gegner des Bolzplatzes. „Bringen sie diese Leute an den Gesprächstisch, damit wir ihre Ängste ausräumen und gemeinsam nach Lösungen suchen können“, bat Joachim Koch den Gemeinderat um Mithilfe.