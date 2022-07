FV Biberach gewinnt E-Jugendturnier und jubelt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein voller Erfolg war der zum dritten Mal ausgetragene Globus-Baumarkt Cup am 26. Juni für E-Jugendmannschaften in Schwendi. Die Organisatoren freuten sich über tolle Spiele und zahlreiche Gäste. Strahlende Kinderaugen bei der Siegerehrung, zufriedene Veranstalter. So endete der gelungene Tag. Die Mühen des Organisationsteams hatten sich gelohnt. Unter dem Motto „Wir bauen auf die Jugend“ wurde dieses E-Jugend Turnier von Markus Kick, dem stellvertretenden Marktleiter des Globus Baumarkt Laupheim und dem Jugendleiter der SF Schwendi, Günther Knaak, geplant.

Bei herrlichem Fußballwetter starteten die 12 Teams um 10 Uhr. Die Vorrunde wurde in 2 Gruppen je 6 Mannschaften gespielt. Danach wurden direkt die Plätze 9 bis 11 ausgespielt. Nun folgten die beiden Halbfinals mit den Erst- und Zweitplatzierten beider Gruppen in der Vorrunde. Im Anschluss wurden die Plätze 3 bis 8 ausgespielt. Zum Schluss stieg dann das große Finale mit den Mannschaften FV Biberach und SGM Bellamont. Der Turniermodus wurde von allen Trainern für sehr gut befunden, da alle Mannschaften gleich viele Spiele hatten, bis auf die Halbfinalteilnehmer, die ein Spiel mehr hatten.

Nach spannenden Spielen setzte sich der FV Biberach dann im Finale durch und gewann nicht nur einen Siegerpokal sondern auch einen Trikotsatz. Den zweiten Platz sicherte sich die SGM Bellamont, die nun zehn Trainingsbälle ihr Eigen nennen kann. Auch der drittplatzierte SV Ochsenhausen konnte sich über einen Spielball freuen. Freuen konnten sich auch alle der etwa 120 Jugendspieler, denn jeder einzelne bekam noch einen kleinen Pokal. Bei der abschließenden Siegerehrung lobte Markus Kick die tolle Atmosphäre, die ausgeglichenen Spiele und die faire Spielweise.

Die Platzierungen:

1. FV Biberach, 2. SGM Bellamont, 3. SV Ochsenhausen, 4. SGM Regglisweiler, 5. SGM Haslach-Iller / Rot, 6. SGM Eberhardzell, 7. SV Mietingen, 8. SV Äpfingen, 9. SV Burgrieden, 10. SGM Schwendi 2, 11. SGM Schwendi 1, 12. FC Inter Laupheim.