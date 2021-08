Fußballer der SF Schwendi weihen ihr „neues“ Vereinsheim ein

Die Fußballabteilung der Sportfreunde (SF) Schwendi hat nach umfassender Renovierung ihr Vereinsheim wiedereröffnet.

„Heute ist ein ganz besonderer Tag in der Geschichte der Fußballabteilung der Sportfreunde Schwendi, denn wir feiern mit euch zusammen die Einweihung und Wiedereröffnung unseres Vereinsheimes .Zum Tumleh’“, sagte Fußballabteilungsleiter Thomas Rohmer in seiner Begrüßung an die über 200 anwesenden Mitglieder, Helfer, Sponsoren und Freunde bei der Einweihungsfeier auf dem Schwendier Sportgelände.

Größte Investition der Fußballabteilung

Die bereits für März 2020 geplante Eröffnung musste seinerzeit coronabedingt abgesagt werden. Umso mehr freue es ihn, nun alle bei bestem Wetter bei der langersehnten Feier begrüßen zu können, so Rohmer, der allen ehrenamtlichen Helfern, den Spendern und auch seinem Vereinsausschussteam für die „beispiellose Unterstützung“ bei der Realisierung dankte. Mit 140 000 Euro war die Renovierung die größte Investition in der fast 100-jährigen Geschichte der Fußballabteilung.

Mit über 2500 ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden und dank Spenden durch den Kauf von symbolischen Bausteinen in Höhe von 35 000 Euro sei es möglich geworden, das 1988 erbaute Vereinsheim nach über 30 Jahren wieder grundlegend zu renovieren, erklärte Rohmer stolz und dankbar. 150 Kinder in den Jugendmannschaften, drei aktive Herren-Mannschaften und ein AH-Team würden regelmäßig Sport treiben und das Vereinsheim als Treffpunkt und Anlaufstelle nutzen.

Ein Dank an Helfer und Spender

Stolz zeigte sich auch Projekt- und Bauleiter Markus Lerch über den Verlauf und das Ergebnis der gesamten Umbau- und Renovierungsmaßnahmen am Vereinsheim. Die Abläufe, auch für den Sportbetrieb, und die Technik seien verbessert, die Toilettenanlage saniert und der Gastraum einladend und freundlich gestaltet worden. Auch Lerch dankte allen ehrenamtlichen Helfern und Spendern für die „großartige Unterstützung“ und lobte die „problemlose, prima Zusammenarbeit aller Beteiligten“.

Die Zeit der Verschiebung wegen Corona wurde genutzt, um dem Vereinsheim einen neuen Außenanstrich zu geben. Die Gesamtvorsitzende der SF Schwendi, Anne Feger, ging auch auf die Corona-Pandemie ein und meinte: „Endlich können wir wieder unseren Sport leben.“ Auch sie schloss sich den Dankesworten an, genau wie der Bezirksvorsitzende des Fußballbezirkes Riss, Siegfried Kühner. „Der Sport in Schwendi lebt“, so seine Aussage. Er appellierte an alle Verantwortlichen, „die Jugend wieder und immer wieder an die Vereine heranzuführen und zu binden“.

Auch den Bürgern steht das Vereinsheim zur Verfügung

Nach über 30 Jahren erstrahle das Vereinsheim der Fußballer in neuem Glanz, meinte Schwendis stellvertretender Bürgermeister Markus Lauber. Die Sportfreunde könnten stolz auf das Erreichte sein und sich auf viele kommende schöne Stunden beim „Tumleh“ freuen. Das Vereinsheim stehe den Bürgern der Gemeinde auch für Feste und Feierlichkeiten, aber auch für sonstige Versammlungen zur Verfügung. Im Namen der Gemeinde Schwendi übergab Lauber einen Spendenscheck.

Pfarrer Martin Ziellenbach meinte in seiner Ansprache: „Es ist schön, ein Haus zu haben.“ Der Fußball sei ein „Abbild unseres Lebens, mannschaftsdienlich, miteinander und gemeinsam was erreichen“. Nach einem Gebet nahm er die kirchliche Weihe des Vereinsheimes vor.

Zur Eröffnung des Vereinsheimes wurde noch von allen Rednern symbolisch das „rote Band“ durchschnitten. Die Anwesenden erfreuten sich nach dem offiziellen Teil an angeregten Gesprächen in geselliger Runde bei einem Weißwurst-Frühstück und italienischer Musik. Viele schauten sich das renovierte, schmucke Vereinsheim beim „Tag der offenen Tür“ an. Ein Wermutstropfen: Die aktiven Fußballer trugen am Nachmittag nicht zur guten Stimmung bei, denn die zweite Mannschaft spielte nur unentschieden, und die erste Mannschaft verlor ihr Punktspiel.