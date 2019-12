Fulminanter Abend beim Konzert in der Kirche Sankt Gallus

Der Musikverein Schönebürg lädt sich zu seinem Kirchenkonzert am vierten Advent immer und gern Gäste ein. In diesem Jahr bereicherte der Männergesangverein „Eintracht“ Mietingen den fulminaten Abend. Der örtliche Kirchenchor zählte ebenfalls zur Gästeschar. Mehr als 100 Akteure im Kirchenraum bei „Transeamus usque Bethlehem“ zu erleben, war ein Hörerlebnis.

Traditionell eröffnet der Gastgeber – das Blasorchester unter der Gesamtleitung des Abends mit Tobias Hannes – die musikalisch besinnliche Stunde am vierten Advent in der Pfarrkirche Sankt Gallus. Der zarte und intime Charakter des „Andante Religioso“ von Thiemo Kraas bildete den perfekten Einstieg im voll besetzten Kirchenschiff. Ein Stück, das mit seinem klanglichen Charakter ganz für sich alleine wirkt und die Zuhörer mitnimmt in die festliche Musik der Adventszeit.

Der Kirchenchor Schönebürg mit Simone Buck verstand es heuer, mit „Weihnacht, frohe Weihnacht“ die Zuhörer zu bezaubern. Auch schenkten die Akteure auf der Empore den Gästen „Einen Baum voller Wünsche“.

Die „anderen“ Gedanken zum Advent von Otto Zoller brachten die Anwesenden zum Nachdenken; verbunden waren sie mit einem Weckruf an Gesellschaft und Kirche. Auch mit dem Appell „Augen auf – genug geschlafen“, was die „Fridays-for-Future“-Bewegung bereits vorlebe.

Dass Männer Lust am Singen haben, war an diesem Abend eindrucksvoll zu hören und zu erleben. Der über 40 Stimmen starke Chor aus Mietingen unter der Leitung von Christoph Sulzer brachte dies mit „Sing’ ma im Advent“ und „Advent ist ein Leuchten“ zum Ausdruck. Die Freude der Männer war erlebbar in „Wieder naht der heile Stern“ und mit einer „Hymne an die Nacht“. Die Chorgemeinschaft hinterließ einen nachhaltigen Eindruck im Advent in Schönebürg.

Eine Wohltat – die Musik

Gutes zu tun im Advent, sei eine Wohltat auch in Form von Musik, war Otto Zoller nochmals zu hören. Das beherzigte erneut das Blasorchester Schönebürg mit dem Stück „Ave Maria No Morro“. In „Winter Wonderland“ war das gleichnamige weltbekannte Stück rhythmisch und lebendig zu erleben. Ein herrlich instrumentierter langsamer Mittelteil wird von einem heiteren Anfang und einem fröhlichen Finale eingerahmt. Ein toller Sound zur Weihnachtszeit, ebenso „Feliz Navidad“, welches zu den berühmtesten lateinamerikanischen Weihnachtsliedern gehört.

Alle Akteure versammelten sich im Kirchenraum, zum einen, um das Chorwerk des deutschen Komponisten Joseph Ignaz Schnabel „Lasst uns nach Bethlehem reisen“ vorzutragen, und final noch einmal, um mit einer festlichen Weihnachtsmusik Sankt Gallus zu erfüllen, mit „O du fröhliche, o du selige, Gnaden bringende Weihnachtszeit“. Auch die Besucher stimmten da gerne mit ein.