Fronleichnam in Bußmannshausen: 70 Gläubige begleiten die Prozession

Während in den meisten Kirchengemeinden die traditionelle Prozession an Fronleichnam ausgefallen ist, hat die Katholische Kirchengemeinde St. Martinus Bußmannshausen eine solche veranstaltet. „Ich weiß von keiner anderen Prozession in der Umgebung“, sagte Hubert Bähr, zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderates. Weil seine Kirchengemeinde unbedingt an diesem Teil des Fronleichnamsfestes festhalten wollte, mussten sie heuer wegen der Corona-Krise natürlich besondere Maßnahmen ergreifen. Und, was zusätzliche Arbeit bedeutete, das Ganze mit einem Hygienekonzept ummanteln.

Dass eine kirchliche Veranstaltung im Freien mit bis zu 100 Personen erlaubt war, bezogen die Bußmannshauser Verantwortlichen mit ins Kalkül ein. Daraus leitete sich auch der Veranstaltungscharakter des diesjährigen Fronleichnamsfestes in Bußmannshausen ab. Die Prozession, gegenüber sonst deutlich verkürzt, startete an der Kirche St. Martin und führte die Gläubigen auf direktem Weg in den etwa 500 Meter entfernten Festgarten. Dort feierten die Gläubigen einen Freilichtgottesdienst.

Lob an die Disziplin

50 Personen hatten sich schon vorab zur Prozession angemeldet, gekommen sind dann letztlich ungefähr 70. „Von denen, die nicht angemeldet waren, haben wir ebenfalls die Kontaktdaten aufgenommen“, erklärte Hubert Bähr. Dass die Feier dieses katholischen Hochfestes in der Form möglich war, erfreute ihn. „Mittlerweile kennen wir die Sicherheitsvorschriften und die Leute sind diszipliniert“ – das sind seiner Ansicht nach die Voraussetzungen, die einen problemlosen Verlauf unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln gewährleisteten.

Kreuz- und Fahnenträger führten die Prozession an, hinter ihnen liefen zwei Kinder, die aus ihren Körben Blumenblüten auf die Straße streuten. Getragen von vier Gemeindemitgliedern, folgte der Stoffbaldachin, oft auch als „Himmel“ bezeichnet. Unter seinem Schutz ging Pfarrer Max Ziegler mit der hochgehaltenen Monstranz. Seit einigen Jahren feiert der Geistliche, sonst Klinikseelsorger im Bezirks- und Kreiskrankenhaus in Günzburg, mit den Gläubigen in Bußmannshausen das Fronleichnamsfest. Weil es an diesem Festtag im Krankenhaus in Günzburg keine Prozession gibt, komme er sehr gerne nach Bußmannshausen, ließ er wissen. Und auch im Corona-Jahr 2020 musste er darauf hier in Bußmannshausen nicht verzichten.

Altar und Ambo aufgebaut

Im Anschluss an die Prozession am späten Nachmittag feierte der katholische Priester mit den Gläubigen einen Gottesdienst. Und zwar im Bußmannshauser Festgarten, wo die Sonnenstrahlen durch die Linden- und Kastanienbäume fielen. Ein Altar und Ambo waren hier aufgebaut, reichlich geschmückt mit Blumen. Organistin Christine Ege begleitete am E-Piano, fünf junge Sängerinnen und Sänger der Schola-Gruppe sangen.

„Wir leben in einer zerbrochenen Welt“, sagte Pfarrer Max Ziegler in seiner Predigt im Hinblick auf die derzeit stattfindenden Kriege. Die Menschheit sei gespalten – in Satte und Hungernde. Mit Fronleichnam feiern die Christen ein Fest, in dessen Mitte das gebrochene Brot steht. Es soll an das letzte Abendmahl erinnern, bei dem Jesus seinen Jüngern Brot verteilte mit den Worten „das ist mein Leib“. Damit will Jesus Risse unter uns heilen, betonte Pfarrer Ziegler. Und ergänzte: „Wo er bei uns ist, geraten wir nie in die Ausweglosigkeit. Er ist der Weg und zugleich das Ziel“.