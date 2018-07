„Frohsinn“ feiert und zeigt Freude am Gesang

Mit einem fulminanten Festkonzert hat der Gesangverein „Frohsinn“ Schwendi am Samstag seinen 150. Geburtstag gefeiert. Rund 450 Besucher erwiesen dem Jubilar ihre Reverenz – und geizten nicht mit Beifall für die bald 120 mitwirkenden Choristen und Musiker auf der Konzertbühne der neuen Veranstaltungshalle.

Von unserem Mitarbeiter Kurt Kiechle

So sah man am Ende des kurzweiligen Konzertprogramms mit drei Chorgattungen und gut aufgestellten Ensembles in ein zufriedenes Gesicht des Vorsitzenden Hans Weber. Schon bei seiner Begrüßung hatte der „Sturm erprobte“ Vereinschef nach dem trefflichen Eröffnungslied „Gesang an die Freude“ von Josef Butz seine Genugtuung über die über Erwarten vielen Gäste, darunter verdienstvolle Ehrenmitglieder des „Frohsinns“ und viele Sänger aus der Region, zum Ausdruck gebracht.

Und da bei diesem festlichen Ereignis das Singen und Musizieren absoluten Vorrang hatten, beschränkte sich Hans Weber in seinem Blick in die Vereinschronik auf einige markante Ereignisse in der wechselvollen Vereinsgeschichte, „die ihm immer wieder neue Impulse gaben und Schritte in die Zukunft bewirkten“.

Der Vorsitzende erinnerte an alle Vorstände und Chorleiter, die in den vergangenen 150 Jahren „das Frohsinn-Schiff sicher durch die Klippen und Wogen steuerten“. Trotz aller Umbrüche und Veränderungen in unserer Gesellschaft gab sich Weber hoffungsvoll hinsichtlich der Zukunft der Gesangvereine, „denn Singen im Chor wird weiterhin Bestand haben, weil es einem Urbedürfnis des Menschen entspricht“.

Bürgermeister Günther Karremann dankte dem Gesangverein für sein verdienstvolles kulturelles Wirkens mit einem Jubiläumsgeschenk. Auch die übrigen Redner, Dr. Matthäus Rösch als Vertreter des Landrats und der Präsident des Oberschwäbischen Chorverbands (OCV), Achim W. Schwörer aus Kressbronn, waren nicht mit leeren Händen gekommen. Sie fanden ebenso wertschätzende und aufmunternde Worte für den gemischten Chor „Frohsinn“ Schwendi.

Loblied auf die Musik

Dass das Singen im Chor Spaß macht, dokumentierte die fein abgestimmte Liedfolge, die einen Querschnitt durch verschiedene Zeitepochen mit einer breit gefächerten Literatur namhafter Komponisten vereinte. Auch die Zuhörer hatten ihre Freude und quittierten die in intensiver Probenarbeit einstudierten Vorträge mit überwältigendem Applaus.

Ein Loblied auf die Musik – „Musica, die ganz lieblich Kunst“ und auf die Schöpfung Gottes – „Schön ist die Welt“ – sowie bekannte Melodien aus der Operette „Im weißen Rössl am Wolfgangsee“ brachte der Geburtstagsjubilar unter wechselndem Dirigat von Alfons Ott und Ehrenchorleiter Ludwig Schwedes schön zu Gehör. Als kongeniale Partner des Chorensembles erwiesen sich die Solisten Paul Schuler (Tenor), Alfons Ott (Bass), Sonja Besler (Sopran) und Ulrike Baur als souveräne Begleiterin am Klavier.

Eine willkommene Bereicherung waren die Beiträge eines Bläserseptetts des Musikvereins „Rota“ Schwendi, des eigens für den Festanlass gebildeten Projekt-Männerchors der Gesamtgemeinde Schwendi unter der Leitung von Fidelis Braig, der von Sonja Besler dirigierten Chorgruppe „Vocal Dream“ (aus dem Musical „Wicked – die Hexen von Oz“) sowie des MGV „Cäcilia“ Sießen im Wald. Die 23 Sänger aus der Teilgemeinde hatten als wohlklingendes Geburtstagsgeschenk die humoristische Kantate „Ländliche Konzertprobe“ von Franz von Suppé, in einer Bearbeitung von Willy Trapp, mitgebracht. Die Sänger und ihr Dirigent, Komödiant und Solosänger in einem, Fidelis Braig, eroberten im Sturm die Herzen des Publikums. Den krönenden Schlusspunkt setzte der „Frohsinn“ mit dem populären „Freude schöner Götterfunken“ von Ludwig van Beethoven.