Freiwillige Feuerwehr Orsenhausen stellt die größte Gruppe in der Jugendfeuerwehr Schwendi-Wain

Zwölf Mal ist die Freiwillige Feuerwehr Orsenhausen im vergangenen Jahr ausgerückt, um Hilfe zu leisten. Darüber hinaus bereicherte sie das Dorfleben mit Veranstaltungen und stärkte das kameradschaftliche Miteinander durch etliche Aktionen.

Im Sportheim in Orsenhausen blickte die Feuerwehr, die 27 aktive Angehörige zählt, am Samstag bei der Hauptversammlung auf das vergangene Jahr zurück. Kommandant Miguel Braunmiller erinnerte an die zwölf Einsätze, bei denen 468 Einsatzstunden geleistet wurden. Fünf Mal war die Hilfe der Feuerwehr nach Unwettern gefragt, vier Fahrzeugbrände mussten gelöscht und drei Mal Straßen (Ölspur, Schmutz) gereinigt werden. Auch bei der Brandbekämpfung in einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in Großschafhausen war die Feuerwehr Orsenhausen vor Ort.

16 Proben gab es 2019. Einen vollzähligen Probenbesuch schafften Martin Grimm, Matthias Grimm, Niko Heiner und Marc Speidel. Lediglich einmal gefehlt haben Miguel Braunmiller, Andreas Haid, Christoph Jans, Philipp Niedermaier und Niklas Jans.

Die umfassenden Aktivitäten über die feuerwehrtechnischen Belange hinaus hatte Schriftführer Joshua Forderer zu Papier gebracht. Er berichtete unter anderem vom Aufstellen des preisgekrönten Maibaums, der Beteiligung am Volkstrauertag, dem zweifachen Einsatz der Salutkanone und dem zweitägigen Ausflug. Oft wurde die Wehr dabei vom Förderverein unterstützt.

Das engagierte Auftreten der Feuerwehr hat sich 2019 wieder positiv auf den Stand der Kameradschaftskasse ausgewirkt. Florian Mayer als Kassenverwalter konnte schwarze Zahlen schreiben, seine Arbeit wurde von Prüfer Ralf Jans als einwandfrei bewertet.

Sehr rege ist die Orsenhausener Wehr auch, wenn es um die Gewinnung von Nachwuchs geht. Neun Jugendliche aus dem Ort waren im vergangenen Jahr Teil der 38-köpfigen Jugendfeuerwehr Schwendi-Wain. „Das ist die größte Gruppe innerhalb der Jugendfeuerwehr“, freute sich Jugendwart Matthias Grimm, der inzwischen auch gesamtverantwortlich ist für die Nachwuchsausbildung bei den sieben Feuerwehren aus Schwendi und Wain. Mit Marc Speidel und Daniel Schniertshauer konnten zum Ende des Jahres zwei Nachwuchskräfte in die aktive Einsatzabteilung der Orsenhauser Wehr wechseln.

15 ehemalige Aktive zählt die Altersabteilung. „Wir sind ein lustiger Haufen“, beschrieb Obmann Martin Schoch die gute Atmosphäre bei den Unternehmungen. In diesem Jahr soll das Programm ausgedehnt werden.

Ein dickes Lob vom Ortsvorsteher

Lobende Worte für die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Orsenhausen fand Ortsvorsteher Werner Jans. Die gute Kameradschaft und das harmonische Miteinander seien offensichtlich, urteilte er. „Dies ist auch wichtig, denn bei den Einsätzen muss das Zusammenspiel funktionieren.“ Lob und Respekt zollte der Ortsvorsteher den Verantwortlichen auch für die gute Jugendarbeit innerhalb der Feuerwehr: „Viele Stunden werden hier reingesteckt, man sieht den Erfolg.“ Dass die Feuerwehr Orsenhausen auch 2019 wieder die Haussammlung für den Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge durchgeführt hat, erwähnte der Ortsvorsteher anerkennend. 1030,25 Euro kamen zusammen.

Josef Zinser ist 40 Jahre aktiver Feuerwehrmann

Drei Feuerwehrmänner wurden am Samstag für ihren langen aktiven Dienst zum Wohle der Gemeinschaft ausgezeichnet. Michael Forderer und Gerhard Haid erhielten für ihre 15-jährige Dienstzeit das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze. Lauter Beifall begleitete die Ehrung von Josef Zinser: Er ist seit 40 Jahren akti- ver Feuerwehrmann, das Ehrenzeichen in Gold ist sichtbarer Dank für dieses Engagement.

Kommandant Miguel Braunmiller gratulierte den Geehrten. Anschließend sprach er einige Beförderungen aus. Es wurden befördert: Marc Speidel, Daniel Schniertshauer (Feuerwehrmann in Probe); Nico Heiner, Christoph Jans (Feuerwehrmann); Frank Asmuß, Stefan Neidlinger, Steffen Schiedel (Oberfeuerwehrmann); Andreas Haid, Patrick Niedermaier (Hauptfeuerwehrmann).