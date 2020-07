Frau klemmt Ferse ein und lässt so Fahrrad stürzen

Eine Fahrt auf dem Gepäckträger hat am Mittwoch ein Fahrrad in Schwendi zu Fall gebracht.

Ins Krankenhaus musste am Mittwoch nach einem Unfall in Schwendi eine 34-Jährige. Wie die Polizei mitteilt, war kurz nach 16 Uhr ein 32-Jähriger mit dem Fahrrad in der Gutenzeller Straße unterwegs. Auf dem Gepäckträger saß die 34-Jährige, die während der Fahrt eine Ferse in die Speichen bekam. Dadurch stürzten beide.

Der Rettungsdienst brachte die Frau mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei aus Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Hinweis der Polizei:

Auf Fahrrädern dürfen Personen von mindestens 16-jährigen Personen nur mitgenommen werden, wenn die Fahrräder auch zur Personenbeförderung gebaut sind. „Das sagt nicht umsonst die Straßenverkehrsordnung“, schreibt die Polizei. „Damit alle sicher ankommen.“