Frau geht Betrügern auf den Leim

Eine Frau in Schwendi ist Betrügern auf den Leim gegangen. Laut einer Polizeimeldung erhielt die Seniorin am Montagnachmittag eine Mitteilung über einen Messenger-Dienst. Die ihr schreibende Person gab an, ihre Tochter zu sein. Ihr Handy sei kaputt und sie würde sich in einer Notlage befinden. Deswegen würde sie die Nachricht von ihrer neuen Nummer schreiben. Die angebliche Tochter bat darum, für sie Überweisungen zu tätigen. Im Glauben, es handle sich um ihre Tochter, nahm die Frau am Montag zwei Überweisungen auf ein angegebenes Bankkonto vor. Erst später bemerkte die Frau den Betrug, nach dem sie Kontakt mit ihrer richtigen Tochter aufgenommen hatte. Sie erstattete eine Anzeige bei der Polizei. Sie ermittelt nun nach den Unbekannten.

Hinweis der Polizei: Noch relativ neu ist die Masche, bei der potentielle Opfer auch mittels Messenger angeschrieben werden. Deshalb wird empfohlen, vorsichtig zu sein bei unbekannten Anrufern und Nachrichtenschreibern, vor allem, wenn bestimmte Forderungen gestellt werden. Auch solle man sich nicht unter Druck setzen lassen; werde man angerufen oder angeschrieben, sollten gezielte Fragen an den Absender nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen gestellt werden. Außerdem sollten niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen übergeben und keinesfalls persönliche Informationen weitergegeben werden. Die Betroffenen sollten mit ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf oder die Nachricht sprechen oder sich an den Polizeinotruf 110 oder die örtliche Polizeidienststelle wenden. Tipps zum Schutz von Telefonbetrügern gibt es auch in der in der Broschüre „Vorsicht, Abzocke“, die bei der örtlichen Polizeidienststelle zu haben ist oder im Internet auf www.polizei-beratung.de