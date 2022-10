Fördergruppenvergleichsturnier erstmals beim RFV Schwendi

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende vom 7. Oktober erlebte der Schochengraben eine Premiere: Zum ersten Mal wurde das jährliche Fördergruppenvergleichsturnier des württembergischen Pferdesportverbandes vom RFV Schwendi ausgerichtet. An den Start gingen elf Mannschaften u14 der Pferdesportkreise (PSK) in Württemberg.

Am Samstag wurde in der Dressur um den Sieg geritten, in jeder Prüfung waren drei Reiter pro PSK startberechtigt. Die Dressurprüfung Kl. E gewannen Leni-Sophie Lasser auf Romantica vom PSK Ostalb. Anna- Maria Locher auf Golden Prince WE vom PSK Oberschwaben sicherte sich den Sieg in der Dressurprüfung der Klasse A*. Die beste Teilnehmerin aus Sicht des PSK Biberach war hier Mia Brill auf Perlinjo, die nur knapp eine Platzierung verpasste. Der Gesamtsieg in der Dressur ging am Ende an den PSK Oberschwaben.

Der Sonntag stand ganz im Zeichen des Springens und begann mit einer Stilspringprüfung Kl. E. Diese konnte Ina Stahl auf Ballerina, vom PSK Rems-Murr, für sich entscheiden, Pia Walter vom PSK Biberach sicherte sich auf Crystal Platz 6. Die folgende Stilspringprüfung Kl. A gewann Maxime Füss auf Kate vom PSK Alb-Donau, sie erhielt für ihre Runde sogar die Wertnote 9,0. Der Gesamtsieg im Springen ging erneut an den PSK Oberschwaben und so war es am Ende keine Überraschung, dass die Mannschaft auch den Gesamtsieg nach beiden Disziplinen holte und so den Wanderpokal mit nach Hause nehmen durfte. Platz zwei und drei sicherten sich der PSK Ostalb und der PSK Heidenheim. Auf einem erfreulichen 5. Platz fand sich der PSK Biberach in der Endabrechnung wieder. Erfreulich war auch das Resümee aller Beteiligten, so erhielt das Team rund um Turnierleiter Dominik Pecha viel Lob für die gelungene Veranstaltung. Auch die gute Stimmung, die über das ganze Wochenende auf der Anlage herrschte, spiegelte dies wieder.