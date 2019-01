Florian Kohn weitere fünf Jahre Kommandant

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bussmannshausen wurde unter anderem der bisherige Kommandant Florian Kohn in seinem Amt bestätig. Auch Kassierer Marcel Netzer ließ sich wieder zur Wahl aufstellen.

Florian Kohn blickte in seinem Bericht auf sechs Einsätze zurück. Hierbei waren Brandeinsätze, Verkehrsunfälle und Technische Hilfeleistungen wie zum Beispiel bei Unwetterlagen wie im Juni. Neu in 2018 war für die Wehr dass sie auf Grund der überarbeiteten Alarm- und Ausrückeordnung der Gemeinde Schwendi vermehrt die Kameraden aus Schönebürg unterstützen. Dies wird auch künftig insbesondere zur Sicherstellung der Tagbereitschaft und bei größeren Ereignissen der Fall sein. Es fanden 16 Übungen statt mit einem durchschnittlichen Besuch von 78 Prozent erzielt.

Zusätzlich wurde an der Gemeinschaftsübung aller Wehren der Gemeinde Schwendi im Oktober in Dietenbronn an der dortigen Klinik teilgenommen. Weiter wurden von einigen Kammeraden wieder Kurse und Lehrgänge besucht. So waren Tom Hensinger und Christoph Stuber beim Truppmann, Lukas Stuber und Florian Ruf beim Truppführer und Florian Kohn beim Zugführer Lehrgang. Auch der Kameradschaftliche Teil kam bei den Mitgliedern nicht zu kurz. So wurden eine Radtour, die jährliche Hockete und ein gemeinsames Hüttenwochenende unternommen. Aber auch die Brauchtumspflege wurde durch den Bau des Funkenfeuers und das Aufstellen des Maibaums gelebt.

In seinem Grußwort dankte Ortsvorsteher Guido Stork den Männern für ihr ehrenamtliches Engagement. Um auch in Zukunft gut erreichbar zu sein, würden von der Gemeinde im Haushalt aktuell 10 000 Euro für neue Funkmeldeempfänger bereitgestellt.