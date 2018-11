Fleadh spielen auf im Großschafhauser Pub

Die Irish-Folk-Band Fleadh aus der Rhein-Neckar-Region hat am Samstag in Großschafhausen ihren zweiten Auftritt bestritten. Bereits im Jahr 2011 stand die Band auf der Bühne im Gemeindesaal, um bei der Irish-Folk-Nacht musikalische Akzente zu setzen.

Normalerweise spielt die Gruppe Fleadh in einer Sechser-Besetzung. Bei der 24. Irish-Folk-Nacht am vergangenen Samstag, veranstaltet von der Freiwilligen Feuerwehr Großschafhausen, griffen indes fünf Musiker zu den Instrumenten. Kurzfristig passen musste Marcus Eichenlaub, der die Fiddle (Violine) spielt.

Mit von der Partie war aber Bandgründer Frank Weber, der den irischen Dudelsack (Uillean Pipes), die Flöte (Tin Whistle) und die irische Rahmentrommel (Bodran) spielt. Neben Frank Weber standen auch Saoirse Mhôr (Gitarre, Percussion und Gesang) und Thomas Gorny (Gitarre und Gesang) aus der 2011-Formation wieder in Großschafhausen auf der Bühne. Als neue Gesichter präsentierten sich Daniel Draxler (Banjo, Mandoline und Gesang) und Thomas von Haefen (Bass).

Von dem Quintett war im Großschafhauser Gemeindesaal, der zu einem Pub umdekoriert worden war, traditionelle irische Musik zu hören. Bestandteil des Repertoires von Fleadh sind dabei oft selbst geschriebene Lieder aus der Feder von Saoirse Mhôr, die mit Reels und Jigs gemischt werden. Dabei handelt es sich um Melodien, die schottischen und irischen Volkstänzen zugrunde liegen.

Die 24. Irish-Folk-Nacht lockte etwa 180 Besucher nach Großschafhausen. In den beiden Jahren davor waren es jeweils mehr als 300 gewesen. „Der Durchschnitt stimmt“, zog Armin Bammert vom Organisationsteam eine Drei-Jahres-Bilanz. Und mit den Gedanken war er phasenweise bereits bei der nächsten Auflage dieser Veranstaltung. Denn 2019 wird die 25. Irish-Folk-Nacht in Großschafhausen auf jeden Fall stattfinden. Dieses Jubiläum soll, so ist gegenwärtig die Absicht, auch in musikalischer Hinsicht etwas Besonderes werden.