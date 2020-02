Firma reinigt jetzt auch die Grund- und Werkrealschule

Der Altbau der Grund- und Werkrealschule Schwendi sowie das alte Schulgebäude, in dem einst die Realschule untergebracht war, wurden bisher unter der Regie des Hausmeisters mit eigenen Kräften der Gemeinde gereinigt. Diese Praxis wird sich nun ändern.

Weil beim Hausmeister und Reinigungskräften der Rentenbeginn naht, hat die Verwaltung das Thema Reinigung überdacht. „Wir haben in Erwägung gezogen, diese Reinigungsarbeiten an einen externen Dienstleister fremdzuvergeben“, sagte Hauptamtsleiter Jürgen Lang im Gemeinderat. Bei größeren Projekten werde dies favorisiert. „Denn die Reinigungsfirmen können Personalausfälle besser kompensieren und verfügen über eine moderne Ausstattung an Geräten und Maschinen“, so Lang. Die Max-Weishaupt-Realschule und der Schul-Neubau (genutzt von der Realschule und der Grund- und Werkrealschule) werden bereits von einer Firma gereinigt.

Kosten halten sich die Waage

Nun werden diese Arbeiten bei den zwei anderen Schulgebäuden ebenfalls von einer Fachfirma übernommen. Als günstigster Bieter hat sich die Firma Cleanteam aus Laupheim den Auftrag gesichert. Der Gemeinderat befürwortete dies einstimmig. Dies kostet 59 011 Euro brutto jährlich, darin sind die tägliche Unterhaltsreinigung, die jährliche Grundreinigung sowie die Fensterreinigung enthalten. Circa 2400 Quadratmeter Bodenflächen und 935 Quadratmeter Glas- und Fensterflächen werden von den Cleanteam-Mitarbeitern gereinigt. „Für den neuen Hausmeister ist dies eine gewisse Erleichterung“, betonte Lang. Die Kosten dürften in etwa gleich bleiben, denn allein an Personalkosten für die Reinigung der betroffenen Schulgebäude hat die Gemeinde zuletzt jährlich 55 000 Euro ausgegeben. Hinzu kamen Ausgaben für Reinigungsmittel und Maschinen.