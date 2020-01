Feuerwehr hat jetzt einen Förderverein

Die Gemeinde Schwendi hat seit Samstag einen neuen Verein. In der Florianstube wurde der Förderverein Freiwillige Feuerwehr Schwendi aus der Taufe gehoben. 18 Gründungsmitglieder hatten sich versammelt und eine entsprechende Satzung angenommen.

Die Freiwillige Feuerwehr Schwendi mit geeigneten Maßnahmen fördern: Dies ist das erklärte Hauptziel des neuen Fördervereines. Sei es die Beschaffung von finanziellen Mitteln oder die Werbung für Mitarbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr: An Aufgaben wird es dem Förderverein künftig sicherlich nicht mangeln. „Ich halte den Förderverein für enorm wichtig. Er ist steuerrechtlich auch für die Gemeinde eine Entlastung“, erklärte Versammlungsleiter Karl Sommer. Der pensionierte Finanzbeamte ist Vereinsexperte, er hatte die Feuerwehr-Verantwortlichen bereits im Vorfeld bei der Ausarbeitung der Satzung unterstützt. Diese wurde dann am Samstag von ihm Wort für Wort vorgelesen. Er beantwortete auch Fragen dazu. Sobald der neue Förderverein in das Vereinsregister beim Amtsgericht Ulm eingetragen ist, tritt die Satzung in Kraft. „Um den Verein zu gründen, brauche ich mindestens sieben Gründungsmitglieder“, wandte sich Karl Sommer an die 18 Anwesenden. Ein Aufruf, der auf fruchtbaren Boden fiel, denn alle 18 Personen schrieben sich als Gründungsmitglieder in die vorbereitete Liste ein. „Mit dem Förderverein tun wir uns bei manchen Sachen leichter“, freute sich Feuerwehr-Kommandant Thomas Stanossek über die baldige Unterstützung durch den Förderverein. Als Kommandant ist er beratendes Mitglied in der Vorstandschaft, genauso wie der jeweilige Bürgermeister. Beide haben dort kein Stimmrecht. Im Gegensatz zu den am Samstag neu gewählten Funktionsträgern des Feuerwehr-Fördervereines. Demnach setzt sich das achtköpfige Vorstands-Gremium wir folgt zusammen: Gabriel Pfohmann (erster Vorsitzender), Georg Fick (stellvertretender Vorsitzender), Jürgen Pfeiffer (Schatzmeister), Stefan von Süßkind-Schwendi (stellvertretender Schatzmeister), Jutta Fick (Schriftführerin), Richard Arzt (Beisitzer, Vertreter der Altersabteilung), Marvin Lutz (Beisitzer, Vertreter der Jugendfeuerwehr) und Mario Högerle (Beisitzer, Vertreter der Einsatzabteilung).