Feuerwehr Bußmannshausen hält Hauptversammlung ab

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bußmannshausen blickten die Kameraden auf die zwei vergangenen Jahre zurück. Kommandant Kohn und seine Mannschaft leisteten insgesamt 520 Einsatzstunden.

In seinem Bericht blickte Kommandant Florian Kohn für das Jahr 2020 auf 14 und für 2021 auf elf Einsätze zurück, diese gliedern sich in Brandeinsätze und Einsätze zur technische Hilfeleistung. Hierbei wurden 520 Einsatzstunden geleistet. Um gut für die Einsätze gerüstet zu sein, wurden einige Übungen abgehalten. Jedoch gestaltete sich der Übungsbetrieb auf Grund der Corona-Pandemie und der ständig wechselnden Vorschriften sehr schwierig. So wurde zu Beginn der Pandemie der Übungsbetrieb komplett eingestellt und als es möglich war, wurde in Kleingruppen geprobt. Trotzdem absolvierten wieder einige Kameraden Lehrgänge zur Aus- und Weiterbildung ihrer Kenntnisse. So besuchte Gwendolin Fahland den Truppmann Lehrgang, Florian Ruf belegte den Gruppenführer Lehrgang an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsaal. Weiter besuchten Tom Hensinger, Jan Ruf, Gwendolin Fahland und Franziska Wekenmann den Lehrgang den für Atemschutzgeräteträger in Biberach. Es sind zur Zeit vier Kameraden dabei die Fahrerlaubnis Klasse C zu erwerben. Diese ist für das neu beschaffte Löschfahrzeug Grundvoraussetzung.

Für 40-jährigen Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr wurde Dietmar Bachtaler mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Für 25-jährigen Dienst wurde Peter Zweifel mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Neuer zweiter Stellvertretender Kommandant ist jetzt Raphael Stuber, er tritt die Nachfolge von Benedikt Pfänder an.

In den einzelnen Berichten der Amtsträger wurden die Ereignisse noch einmal im Detail erläutert.

Im Grußwort der Gemeinde überbrachte Ortsvorsteher Tobias Ölmaier die Grüße des Bürgermeisters Wolfgang Späth. „Die Feuerwehr ist ein wichtiger und unverzichtbarer Teil des Gemeinwesens“, sagte Öhlmaier in seiner Ansprache. Weiter dankte er Kommandant Florian Kohn für die zusätzliche Arbeit und Mühe, welche er in die Zusammenstellung des neuen Mittleren Löschgruppenfahrzeugs investierte. Dieses durften die Kameraden Anfang Juni bei der Firma Ziegler in Mühlau (Sachsen) abholen und in Empfang nehmen.