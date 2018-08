Ferdinand Thanner feiert gleich mehrmals seinen 90. Geburtstag

Der Jubilar ist aufgeschlossen, aktiv und sein ganzes Leben lang in der Gesellschaft voll integriert: Fast eine ganze Festwoche hat Ferdinand Thanner aus Weihungszell benötigt, um mit seiner Familie, der Verwandtschaft, den Abordnungen der Vereine und Institutionen und vielen Freunden und Gästen seinen 90. Geburtstag zu feiern.

Der in der Gemeinde festverwurzelte und auch über die Gemeindegrenzen hinaus bekannte Jubilar war dabei der Mittelpunkt mehrerer schöner Geburtstagsfeste und dabei „dem Herrgott sehr dankbar“, dass er diesen hohen Geburtstag in einer noch guten körperlichen und geistigen Verfassung so erleben durfte: „Vor einem Jahr ging es mir noch besser, aber da war ich auch noch keine 90“, scherzte er.

Unzählige Glückwünsche erreichten den Geburtstagsjubilar zu seinem Ehrentag. Bürgermeister Günther Karremann und Ortsvorsteher Wolfgang Thanner überbrachten die Glückwünsche und Geschenke der bürgerlichen Gemeinde Schwendi und wegen des hohen Alters auch von Landrat Dr. Heiko Schmid sowie ein persönliches Schreiben von Ministerpräsident Winfried Kretsch-mann.

„Vertraue auf Gott und seine Kraft“, lautet ein Lebensmotto von Ferdinand Thanner. Bei der Schilderung seiner Lebensgeschichte konnte der Jubilar auf ein zufriedenes und sehr erfülltes Leben zurückblicken. Geboren wurde Thanner am 7. August 1928. Er wuchs zusammen mit sechs Geschwistern in Weihungszell auf dem elterlichen Bauernhof auf. „Wir hatten eine schöne Kindheit“, erinnert er sich. Noch heute wohnt er in seinem Elternhaus.

Schon mit 16 Jahren wurde Ferdinand Thanner im Zweiten Weltkrieg nach Kroatien eingezogen und kam nach Kriegsende in amerikanische Gefangenschaft, aus der er 1945 wieder entlassen wurde. Neben der Bewirtschaftung der eigenen elterlichen Landwirtschaft arbeitete er anschließend auch über 15 Jahre bei der Fuggerschen Forstverwaltung als Holzmacher, wo er nach erfolgter Ausbildung zum Waldarbeiter als „Rottenführer“ tätig war. 1961 heiratete er seine Ehefrau Hilda, geborene Lanz, die im Gasthaus „Zum Hasen“ in Weihungszell arbeitete. Dem Ehepaar wurden sieben Kinder geschenkt, wobei sein ältester Sohn auch am 7. August Geburtstag hat. Im Jahre 2011 konnte im Kreise der Familie, auch zusammen mit zwölf Enkelkindern, die „Goldene Hochzeit“ gefeiert werden.

Ein gesundheitlicher Einschnitt folgte 1985, als das große Hochwasser seinen Heimatort Weihungszell heimsuchte, er damals verantwortlicher Feuerwehrkommandant war und dabei einen Herzinfarkt erlitt. „Unserem Herrgott danke ich vielmals“, sagt er, „dass ich mich nach einer großen Operation mit dem Einsetzen von acht Bypässen mit der Zeit wieder erholt habe“. Überhaupt ist die Feuerwehr sein Leben. Über 40 Jahre war er aktiv bei der Freiwilligen Feuerwehr Sießen, davon 20 Jahre als Feuerwehrkommandant, seit 1987 ist er Ehrenkommandant. Noch heute ist er bei den Alterskameraden, deren Abteilung er gründete und die nun mit ihm auch seinen Ehrentag feierten. Der Platz reicht kaum aus, um das verdienstvolle öffentliche Leben von Ferdinand Thanner in wenigen Zeilen unterzubringen, er hat immer aktiv am Gemeindeleben teilgenommen und viel Positives für die Allgemeinheit bewirkt.

25 Jahre war er im Sießener Kirchengemeinderat, 20 Jahre davon als verantwortlicher Zweiter Vorsitzender. Auch war er kurz im Gemeinderat von Sießen und nach der Eingemeindung Ortschaftsrat. Auch mit den örtlichen Vereinen „habe ich viele schöne Stunden erlebt“. So sang er 40 Jahre aktiv im Gesangverein „Cäcilia“ Sießen, war 30 Jahre Fahnenträger und seit 1998 deren Ehrenmitglied. Deshalb erfreuten die Sänger ihr verdientes Ehrenmitglied auch mit einem Ständchen. Auch der Musikverein Hörenhausen beehrte sein langjähriges förderndes Mitglied mit einem Ständchen, der Schützenverein „Hubertus“ Hörenhausen besuchte den Jubilar ebenfalls mit einer Abordnung. Alle wünschten ihm noch viele Jahre im Kreise seiner Familie und seiner Vereine und Institutionen, damit er auch noch sein großes Hobby im Alter weiterhin ausführen kann. Leidenschaftlich gern bastelt Thanner, auch oft zusammen mit seinen Enkeln, in seiner Werkstatt aus Holz Figuren aller Art, Krippen, Bauten, Spielzeuge und allerlei Gebrauchsgegenstände. Diese gibt es dann auch auf dem bekannten jährlichen „Weihnachtlichen Hofmarkt“ zu bewundern, der schon seit über 20 Jahren auf seinem Hofgelände stattfindet und zu deren Mitbegründern er auch gehört.

Ferdinand Thanner hält sich sehr gerne in seiner Werkstatt auf und bastelt leidenschaftlich. Im Bild ein altes Bauernhaus – auch die Sießener Wallfahrtskirche gibt es in Miniatur.