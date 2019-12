Feierliches Fest in Sießen im Wald

Feiertage in festlicher Stimmung erlebten die Einwohner der Gemeinde Sießen im Wald. Die Wallfahrtskirche St. Maria Magdalena stand dabei im Mittelpunkt vieler Aktivitäten.

Der Besuch und die Mitwirkung seitens der Einwohnerschaft und der Gläubigen waren gut. Feierlich war es in der „Heiligen Nacht“ bei der Christmette in der gut besetzten Wallfahrtskirche. Der Musikverein Hörenhausen bereicherte mit festlichen Weisen diese beeindruckende Feier, eine besondere, innige Stimmung herrschte am Schluss bei Kerzenschein beim gemeinsamen Singen des Liedes „Stille Nacht“. Im Anschluss trafen sich viele auf Einladung des Pfarrers zum Christbaumloben in der Sakristei. Der Gesangverein Sießen im Wald gestaltete das Hochamt am 1. Weihnachtsfeiertag mit feierlichen Liedern mit. Pfarrer Martin Ziellenbach dankte allen, die für die festlichen Tage ihren Beitrag leisteten. Viele Gläubige besuchten über die Weihnachtsfeiertage auch die Sießener Wallfahrtskirche und besichtigten die von Mesner Frieder Klaiber gebaute Krippe. Auch die weiteren Anlässe, wie das Konzert des Vokalensembles „red mäps“ und die „Sießener Weihnacht“, eine “alpenländische Weihnacht“ trugen zur festlichen Stimmung bei.