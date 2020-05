Feier zum 100. Geburtstag ist verschoben

Das Jahr 2020 sollte für den Männergesangverein „Lyra“ Bußmannshausen eigentlich ein ganz besonderes werden: Denn genau vor 100 Jahren wurde die singende Gemeinschaft gegründet. Diesen hohen Geburtstag wollte der Männergesangverein am 10. Oktober in der Schwendier Veranstaltungshalle gebührend feiern. Doch daraus wird nun nichts.

Ersatz für 2021 geplant

„Aufgrund der aktuellen Situation mit der Corona-Pandemie müssen wir diesen Termin streichen“, sagte „Lyra“-Vorsitzender Christian Wölfle. Dies habe die Vorstandschaft jetzt beschlossen. Allerdings ist diese Jubiläumsfeier nicht ersatzlos gestrichen. Sie soll dann auf jeden Fall im Jahre 2021 stattfinden, hoffen die „Lyra“-Verantwortlichen.

Gleiches gilt für die sehr beliebte Serenade im Rosengarten von Hannelore und Roland Birkel in Bußmannshausen. Geplant war diese Veranstaltung des Männergesangvereines heuer am 13. Juni. Auf die Blütenpracht der Rosen, ihren betörenden Duft und den verzaubernden Gesang des Männerchores müssen die Freunde dieses Events in diesem Jahr verzichten.