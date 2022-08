Fahrer riecht nach Alkohol und hat keinen Führerschein

Einen Autofahrer hat die Polizei am Dienstag bei Schwendi aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizeiangaben roch der Mann nach Alkohol.

Kurz vor 22 Uhr fuhr der aus der Slowakei stammenden Fahrer eines Skoda im Ortsteil Schönebürg in der Ochsenhauser Straße. Die Polizei kontrollierte ihn und die Beamten rochen dabei Alkohol. Ein Alkomattest ergab ein Ergebnis deutlich über dem Erlaubten. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und durfte nicht mehr weiter fahren. Eine Führerschein hatte der Mann auch nicht. Den musste er wohl in seinem Heimatland abgeben. Auf den 28-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu. Da er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, musste er sofort zur Gewährleistung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro hinterlegen.