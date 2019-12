Fachkräftemangel macht Seniorenheim zu schaffen

Das Seniorenheim St. Josef in Weihungszell hat bei seiner Jahresabschlussfeier, die im Festsaal stattfand, langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Treue zur Einrichtung ausgezeichnet.

Viele Menschen stehen im Alter vor der schwierigen Frage, wer sie wohl versorgen wird, wenn die körperlichen Kräfte es nicht mehr zulassen, den Haushalt selbständig zu führen und die gewohnten Dinge des täglichen Lebens zu erledigen. Es fällt schwer, sich vorzustellen, fremde Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen. Umso mehr wünscht man sich einen Ort, an dem man sich zuhause fühlen kann und freundliche Menschen, die für einen da sind, wenn man Hilfe braucht.

Seit 1991, also über 28 Jahre sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund um die Uhr für die Senioren und deren Leib und Seele fürsorglich da. „Es ist deshalb erfreulich, dass wir bei der diesjährigen Weihnachts- und Jahresabschlussfeier neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre langjährige Mitarbeit und Treue ehren können“, sagte der Leiter der Einrichtung, Pater Burkhard Kaldenbach in seiner Laudatio. Kaldenbach gab einen positiven Rückblick auf das verganegne Jahr.

Doch er nannte auch Herausforderungen: Die Umsetzung der neuen Landesheimverordnung erfordere von allen viel Kreativität und Durchhaltevermögen. Große Probleme bereite die Gewinnung von Pflegefachpersonal. „Es scheint trotz großer Bemühungen ausgeschlossen zu sein, auf dem Arbeitsmarkt Pflegefachkräfte zu finden“. Man sei auch auf externe Fachkräfte angewiesen. Er dankte der ganzen Belegschaft „für die zuverlässige Mitarbeit und das gute Miteinander“.

Besondere Ehrungen

Besonders geehrt wurden der ehemaliger Leiter der Verwaltung, Reinhard Mehne und Edeltraud Ammann für ihre 25-jährige Betriebszugehörigkeit, „diese sind also fast von Beginn an bei uns beschäftigt, es hat also sicher etwas Gutes und Besonderes an sich, bei uns zu arbeiten“, lobte Pater Kaldenbach den „guten Geist innerhalb der Belegschaft“. Bei den weiteren Ehrungen wurden für 20 Jahre Stefanie Brugger, für 15 Jahre Maria Minsch-Staudenrausch, für zehn Jahre Andrea Bahle und Irina Galjukov, Karin Rips, Angela Sontheimer und Tanja Wöhr für fünf Jahre Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet. Beim geselligen Beisammensein und Unterhaltung verbrachte die Belegschaft noch schöne gemeinsame Stunden.