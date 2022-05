Erstkommunion Bußmannshausen und Orsenhausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Bei mir bist Du groß!“ haben sechs Kinder aus Bußmannshausen und Orsenhausen ihre erste Heilige Kommunion gefeiert: Johannes Agricola, Henry Schlecker, Paulina Schwarz, Sasou Speidel, Lilly Traub und Samuel Zweifel. Sie hatten sich unter der Gesamtleitung von Pastoralreferentin Frau Claudia Holm und der Gruppenleiterin auf diesen Festtag vorbereitet.

Die Feuerwehr Orsenhausen sorgte für einen sicheren Weg zur Kirche. Die Kinder wurden dabei vom Musikverein Bußmannshausen musikalisch begleitet. In der festlich geschmückten Kirche gestaltete Organistin Frau Hedwig Ruf-Hörmann die Festmesse mit, die von Herrn Pfarrer Martin Ziellenbach zelebriert wurde. Im Anschluss spielte der Musikverein Bußmannshausen an der Schule ein Ständchen. Eine Dankandacht am Abend rundetet diesen besonderen Tag für die Kinder ab.