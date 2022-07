Erfolgreiches Wochenende für die Damen aus Schwendi

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gleich viermal konnten am Sonntag, den 3. Juli die Damen aus Schwendi feiern. Während die erste Damenmannschaft souverän mit 9:0 in Fellbach gewann, war die Spannung bei der zweiten Mannschaft kaum zu überbieten. In der Verbandsliga trat man gegen die erste Mannschaft vom TC Esslingen an und gewann denkbar knapp mit 5:4. Nachdem das Team um Mannschaftsführerin Julia Steidele 4:2 nach den Einzeln in Führung lag, reichte ein Doppelsieg von Alina Lang und Lynn Matits zum Gesamterfolg. Laut Trainer Adrian Grimolizzi ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Während die dritte Damenmannschaft durch einen 8:1 Sieg über den TC Bad Schussenried nun eine ausgeglichene Bilanz hat, greifen unser Damen 4 am kommenden Sonntag bereits nach dem Titel in der Kreisstaffel 1. Vier Siege aus vier Spielen stehen zu buche. Durch einen Heimsieg über die TSG Achstetten 2 am kommenden Sonntag wäre der Aufstieg um das Team von Mannschaftsführerin Elisa Flassak in die Bezirksstaffel bereits in trockenen Tüchern.

Aufgeschlagen wird auf der Anlage in Schwendi am Sonntag, den 10.Juli ab 9 Uhr, wir freuen uns über Ihre Unterstützung.