Erfolgreicher Start ins Dressurturnier

Seit Donnerstag ist wieder was los im Schochengraben: Grund dafür ist das jährliche Dressurturnier des Reit- und Fahrverein Schwendi, dass vom 30. Mai bis zum 2. Juni stattfindet. Die Beliebtheit der Veranstaltung spiegelt sich auch im Jubiläumsjahr durch hohe Nennungszahlen wider: Mehr als 300 Reiter werden während der vier Tage 541 Mal an den Start gehen.

Wie schon in den vergangenen Jahren fanden am Auftakttag überwiegend Prüfungen für den Nachwuchs statt. Der Tag begann mit einer Dressurprüfung der Klasse A, aufgrund der hohen Starterzahl wurde diese in zwei Abteilungen gewertet. Nelly Kohler vom RC Rissegg gewann auf Sierra die erste Abteilung, den Sieg der zweiten Abteilung sicherte sich Jennifer Kaiser auf Da Capo al fine von der RSG Umlachtal. Janina Mayer vom RV Mietingen holte sich hier auf Stilano Platz 4. Birgit Frank von der RSG Achstetten rangierte mit Erwin an 6. Stelle.

In der folgenden E-Dressur gewann Sarah Chiara Ott von den PF Lußhof auf Reuschbachhofs Avril Lavigne die erste Abteilung, Kim König vom gastgebenden Verein sicherte sich hier auf Hafi den 6. Platz. Die zweite Abteilung wurde von Valentina Wiedemann auf Guini vom RV Ulm-Gögglingen, gewonnen. Jana Heberle von den PF Lußhof rangierte mit Jaggo an 5. Stelle.

Im Anschluss ging es weiter mit dem Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp. Hier gingen 39 Teilnehmer in insgesamt sechs Abteilungen an den Start, darunter auch viele Nachwuchsreiter des RFV Schwendi: Lena Bodenmüller mit Hafi, Alisa Peschel mit Calimero, Talisha Weiß mit Buddy und Tabea König, ebenfalls mit Hafi, konnten je eine Abteilung für sich entscheiden. Einen 4. Platz sicherte sich Silia Roth auf Maximus, zwei 5. Plätze gingen an Amelie Weckerle mit Momo und Kim Ackermann mit Calimero, einen 6. Platz holten sich Delayla Sejnulla mit Cassander und Kimberly Bauer mit Lucky.

Im folgenden Reiterwettbewerb Schritt-Trab wurde in drei Abteilungen um den Sieg geritten. Hier konnten sich vom gastgebenden Verein Talisha Weiß und Buddy einen weiteren 1. Platz sichern, einen 3. Platz holten sich Jana Roth auf Momo und Josephine Simon auf Lewar. Eva Schlipf auf Maximus und Emma Gödel auf Calimero sicherten sich vierte Plätze. Fünfte Plätze holten sich Finja Laak auf Momo und Isabell Wörz auf Calimero, ein 6. Platz ging an Elisa Agricola auf Lewar.

Der heutige Freitag beginnt um 11.30 Uhr mit einer Dressurprüfung Kl. M*-Trense, hier wird auch Jessica Martin für den gastgebenden Verein an den Start gehen. Ab 14 Uhr wird in einer Dressurprüfung der Kl. S* um den Sieg geritten. Dieser erste Höhepunkt des Turnieres ist gleichzeitig die Qualifikation für die Kür am Samstagabend.

Am Samstag werden ab 8 Uhr zunächst die jungen Pferde, in einer Dressurpferdeprüfung Kl. A, an den Start gehen. Um 10 Uhr geht es weiter mit einer Dressurprüfung der Kl. A** und anschließend mit einer Dressurprüfung der Kl. M*. Um 14.30 Uhr beginnt die Dressurprüfung der Kl. L Trense, hier werden für den gastgebenden Verein Jessica Martin, Jasmin Botzenhardt und Sabrina Link an den Start gehen. Um 19 Uhr eröffnet die Voltigiergruppe des RFV mit einer Vorführung das Abendprogramm, bevor um 19.30 Uhr die Dressurprüfung Kl.S*- Kür beginnt. Neben außergewöhnlichen Darbietungen zu klangvoller Musik darf sich das Publikum wieder auf hausgemachte Pizza und Cocktails freuen.

Jubiläums-Siegerschleifen

Am Sonntagmorgen werden wieder die jungen Pferde am Start sein: Zunächst um 8 Uhr in einer Dressurpferdeprüfung der Kl. L, im Anschluss in einer Dressurpferdeprüfung der Kl. M. Ab 12.15 Uhr wird dann in einer Dressurprüfung Kl. M** noch einmal um die begehrten Siegerschleifen geritten. In diesem Jahr sind es ganz besondere, die eigens zum 90. Jubiläum des Vereines kreiert wurden.