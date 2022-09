Emily Loska bei Turnieren erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem Emily Loska während der Teamsaison erfolgreich mit ihren Mitspielerinnen abschneiden konnte, führte sie die positiven Ergebnisse bei den Turnieren in der Region fort. Emily spielte hier jeweils bei den Juniorinnen U 14. Während sie sich in Plochingen noch über den zweiten Platz freute, konnte sie in Geislingen sogar den Turniersieg feiern. Ihr größter Erfolg in der Sommersaison war das Erreichen des Viertelfinales bei den Württembergischen Meisterschaften in Pfullingen. Auf diesen Erfolgen lässt es sich aufbauen.