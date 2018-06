Eltern und Kinder wünschen sich einen Bolzplatz

Eltern wünschen sich für ihre Kinder einen Bolzplatz im Schwendier Süden. Um dieses Ansinnen zu verwirklichen, hat sich die „Initiative Bolzplatz“ gegründet. Bürgermeister Günther Karremann hat ein Gelände vorgeschlagen: eine Wiese, die im Besitz der Gemeinde ist, aktuell noch verpachtet, am Waldrand und östlich des Baugebiets „Kräuterbronnerberg“, nicht weit weg von der Bebauung. Die Initiative favorisiert aus mehreren Gründen einen Hartplatz.

Die Mathe-Hausaufgabe ist geschafft, jetzt müssen noch die Englisch-Vokabeln gepaukt werden. Aber das geht auch in einer Stunde noch. Zeit also für einen kurzen Wetz zwischendurch, an der frischen Luft und bewegungsintensiv. Mitspieler sind auch schon da. Aber wo soll man sich auf die Schnelle treffen?

Für jugendliche Kicker im südlichen Ortsbereich von Schwendi ist eine Antwort auf diese Frage offenbar schwierig zu finden. „Bisher haben die Kinder auf einer Straßenwendeplatte Fußball gespielt. Von dort sind sie von Anwohnern vertrieben, sogar mit Steinen beworfen worden“, schildert Joachim Koch seine Erfahrungen. Der Vater von vier Kindern hat sich deshalb Gedanken gemacht, wie und vor allem wo für Kinder und Jugendliche des Baugebiets „Kräuterbronnerberg“ ein adäquates Bolzplatzgelände sein könnte. Zusammen mit einer kleinen Gruppe von Eltern hat er nach Lösungen gesucht – und keine gefunden. „Auf der eigenen Suche nach alternativen Plätzen sind wir schnell an unsere Grenzen gestoßen“, berichtet Joachim Koch. Zwar gibt es am südöstlichen Zipfel von Schwendi einen Spielplatz, dessen Spielgeräte sind aber offenbar nur für kleinere Kinder interessant, und er bietet keine Ballspielfläche.

Eine solche ist in Schwendi im Moment an der nördlichen Gemeindegrenze vorhanden. Dort existiert als Teil der Gesamtsportanlagen ein Bolzplatz, dort kann auf Rasen gekickt werden. „Dies ist für uns zu weit entfernt, zu Fuß ist man 20 Minuten unterwegs“, argumentiert Koch. Noch schwerer fällt für ihn ins Gewicht, dass die Kinder auf dem Weg dorthin die Wainer Straße überqueren müssen. „Vor allem für kleinere Kinder zu gefährlich“, findet Koch. Ein neuer Bolzplatz sollte seiner Meinung nach im Schwendier Süden angelegt werden, „auch weil dort die meisten Kinder und Jugendlichen zu Hause sind“.

Bitte um Unterstützung

Um mit diesem Ansinnen voran zu kommen, hat sich die „Initiative Bolzplatz“ Ende 2013 an die Gemeinde mit der Bitte um Hilfestellung gewandt. Ein entsprechendes Areal aus dem Ärmel schütteln konnte Bürgermeister Karremann nicht, aber nach einer Begutachtung der Lage konnte er der Initiative ein Gelände vorschlagen. Eine Wiese, im Besitz der Gemeinde, aktuell noch verpachtet, am Waldrand und östlich des Baugebiets „Kräuterbronnerberg“, nicht weit weg von der Bebauung.

Der Standort wäre ideal, befand Joachim Koch nach einem Ortstermin mit Karremann und einigen Jugendlichen. Die Sache hat aber einen Haken. „Dies ist eine nasse Wiese, die Jugendlichen werden dort nicht viel kicken“, glaubt Koch. Nach Regenfällen wäre der Platz über Tage schmierig, „ohne Fußballschuhe, die nicht jeder hat, ist das Spielen gefährlich“. Außerdem sollten sich die Kinder im Schlamm nicht schmutzig machen, „wenn sie zwischen den Hausaufgaben spielen und wieder am Schreibtisch sitzen“.

Dass ein Grasplatz über die Winterzeit länger nicht nutzbar ist, spricht für Koch ebenfalls gegen diese Variante. Die „Initiative Bolzplatz“ favorisiert deshalb einen Hartplatz. Dieser müsse nicht zwangsläufig geteert werden. Den Eltern schwebt eine Gestaltung mit Gummiplatten vor, die in Splitt gelegt werden. „Beim Bau wollen Eltern und Jugendliche selbst Hand anlegen und Eigenleistungen erbringen“, machte Koch eine Zusage. Positiver Nebeneffekt: Dadurch würden der Bezug zum Bolzplatz und die Mitverantwortung für das Spielfeld bei den Jugendlichen gestärkt.

Der von der Gemeinde ins Spiel gebrachte Betrag von ungefähr 80 000 Euro für einen befestigten Bolzplatz würde vom Gestaltungsvorschlag der Initiative deutlich unterschritten. „Dieser Platz kostet rund 20 000 Euro“, sieht Koch als machbar an. Das Argument eines Landratsamts-Mitarbeiters, der bei dem Ortstermin dabei war, wonach der Bolzplatz an der geplanten Stelle nach der Bundesimmissionsschutzverordnung zu beurteilen wäre, greift nach Ansicht Kochs aufgrund der Größe nicht. „Der Bolzplatz soll 15 auf 25 Meter groß sein“, relativiert er die Größenordnung. Sollte im Bereich des gewünschten Bolzplatzs (die Fläche Richtung bestehender Bebauung ist im Flächennutzungsplan als Baugebiet vorgesehen) in zehn bis 15 Jahren ein Wohngebiet entstehen, könne der Bolzplatz leicht zurückgebaut oder mit Lärmschutzmaßnahmen versehen werden, um vorgeschriebene Immissionsschutzradien einzuhalten.

Alle Argumente und Vorschläge für einen neuen Bolzplatz hat die Initiative in einem Schreiben zusammengefasst, das kürzlich an den Bürgermeister und die Gemeinderäte versandt wurde. Zusammen mit einer Unterschriftenliste, auf der etwa 80 Unterzeichner ihre Sympathie für dieses Projekt bekunden. „Wir wollen keinen Stunk verbreiten, aber wir wollen ernst genommen werden. Wir bieten uns an, gemeinsam mit den Gemeinde-Verantwortlichen nach möglichen Lösungen zu suchen“, erklärt Frank Bammert von der Elterngruppe. Wenn der Bolzplatz schnell kommt, wäre das super. Dauert es ein Jahr und es entsteht etwas Gutes, ist es auch okay, sagte Bammert. Auch ein Nein würde die Initiative akzeptieren, wenn sich der Gemeinderat mit dieser Sache vorher auseinandersetzen würde und eine Ablehnung als ehrliches Bekenntnis daraus hervorgeht.