Einweihungsfeier bietet auch Gelegenheit zum gemeinsamen Feiern und Festen

Es war alles so schön geplant, aber die Corona – Pandemie machte, wie so vielem in den vergangenen Jahren, einen dicken Strich durch die Rechnung. Bereits im Jahre 2019 entstand im Neubaugebiet „Mittleres Feld II“ in Weihungszell ein neuer Kinderspielplatz.

Dieser steht dann allen Kindern des gesamten Neubaugebietes „Mittleres Feld“ zur Verfügung. Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Schwendi hatten kräftig Hand angelegt und den Platz mitten im Baugebiet hergerichtet und im Kinderspielplatz verschiedene Spielgeräte aufgebaut, eine Umzäunung angebracht, Bäume gepflanzt und den Rasen befestigt. Nach Abschluss der Arbeiten konnte der Kinderspielplatz von den Kindern bespielt werden.

Auch die Einweihungsfeier wurde jetzt bei einem „Spielplatzfest“ mit der offiziellen Einweihungsfeier und Segnung nachgeholt. Bürgermeister Wolfgang Späth zeigte sich erfreut über den neuen Spielplatz, „der das Wohn-gebiet mitprägen und für Gemeinschaft und Zusammenhalt sorgen werde“. Allen Kindern wünschte er „viele schöne und hoffentlich unfallfreie Stunden und viel Spaß“. Ortsvorsteher Wolfgang Thanner freute sich, dass die Einweihung und Segnung des Kinderspielplatzes nun erfolgen konnte. Er soll „Begegnungsstätte von Kindern, Eltern, Opas und Omas sein“. Er dankte allen für die Verwirklichung des ursprünglich als Bauplatz vorgesehenen Kinderspielplatzes. Angefangen von einer Geldspende der Freiwilligen Feuerwehr Sießen im Wald bei einer Versteigerung beim 20.Weihnachtlichen Hofmarkt 2016 mit der Zusage von 100 Stunden freiwilliger persönlicher Mitarbeit, dem kostenlosen Einsatz von Maschinen und der Unterstützung durch die Gemeinde wirkten viele an dem Gelingen dieses „kinder-freundlichen Vorhabens“ mit.

Schon jetzt sind alle Beteiligten zufrieden über das „gelungene Beispiel für ein gutes Miteinander in der Dorfgemeinschaft zur Freude aller Kinder“. Auch Bauhofleiter Reinhold Brehm äußerte sich hier lobend und zufrieden über „die Zusammenarbeit zwischen Bürger/innen und Gemeinde“. Pfarrer Martin Ziellenbach nahm die kirchliche Segnung des Spielplatzes vor und erbat für alle Kinder, Eltern und Beteiligten „Gesundheit und Freude am Leben, Gottes Segen und keine Unfälle“.

Die Bewohner des Neubaugebietes sorgten mit Organisatorin Miriam Denzler für die Verpflegung der Gäste des Spielplatzfestes, dessen Erlös auch dem Kinderspielplatz zu Gute kommt. Die „Tanz-Kids“ der Sportfreunde Sießen im Wald sorgten für eine sportliche Einlagen.

Zur Freude aller sagten Bürgermeister und Ortsvorsteher noch die Anschaffung eines Sandkastens zu. Das gute Wetter sorgte dafür, dass viele Besucher noch bis spät in die Nacht beisammen saßen und gemeinsam gesellig feierten, auch ein „gutes Zeichen, gerade nach Corona, für ein gutes Miteinander in der Dorfgemeinschaft“.