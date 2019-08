Eine Reise in die Steinzeit

In der dritten Sommerferienwoche sind 25 Kinder in ein Abenteuer gestartet. Mit der Ferienfreizeit der Jugendleiterrunde Schwendi fuhren Kinder und Betreuer in ein neues Ferienhaus bei Niederstotzingen. Passend zum angrenzenden Lonetal lautetet das Motto der einwöchigen Freizeit: ab in die Steinzeit. Und so wurde aus der Ferienfreizeit eine Feriensteinzeit.

Nach dem es sich alle Kinder am Montag in der Höhle von Familie Feuerstein gemütlich gemacht hatten, wurden sie zuerst auf ihre Steinzeitfähigkeiten geprüft. Ob Mammutdosen werfen, Steinzeitquiz oder Kieselsteine sammeln: An jeder Station waren die Fähigkeiten als Jäger und Sammler gefragt. Am zweiten Tag durften die Teilnehmer auch handwerklich ganz in die Steinzeit eintauchen. Sie konnten Lederstücke auf ein T-Shirt nähen, eine Steinschleuder bauen oder Steinzeitschmuck aus Muscheln und Holz basteln. Am Nachmittag stand ein Höhepunkt auf dem Programm. Die Kinder durften in einen Escape Room, mussten also innerhalb einer bestimmten Zeit aus einer Höhle „ausbrechen“. Dies gelang ihnen mit Hinweisen und guter Teamarbeit.

Am Mittwoch verbrachten die 25 Kinder und neun Betreuer die meiste Zeit im Wald. Denn auch in diesem Jahr gab es wieder ein großes Geländespiel. Bei diesem mussten die Kinder ihren Stamm retten, da dieser von einer seltenen Krankheit befallen wurde. Dafür mussten sie sich bei den Betreuern einige Zutaten für einen Zaubertrank erspielen. Später stand eine Nachtwanderung durch den Wald und gemütliches Singen am Lagerfeuer auf dem Plan. Da der Donnerstag etwas verregnet war, fuhr die ganze Steinzeittruppe ins Hallenbad. Am Abend durften alle Kinder eingekuschelt in Decken und Kissen einen Steinzeitfilm schauen.

Viel zu schnell kam dann auch schon der Freitag, an dem die Vogelherdhöhle in Niederstotzingen besichtigt wurde. Bei einer Führung durften die Kinder Speere werfen, Feuer machen und das älteste Schmuckstück der Menschheit, das kleine Mammut, bewundern. Am Mittag forderten die Betreuer ihre Kinder zu einem Duell heraus, das sie auch ganz knapp gewannen. Beim Abschlussabend gab es neben Limbo tanzen und Schokokuss-Wettessen auch eine Fotobox, bei der die Kinder ein Erinnerungsfoto mit ihren Freunden schießen konnten. Nach dieser turbulenten Woche durften alle die Steinzeit wieder verlassen, jedoch mit einigen Erinnerungen und neuen Erfahrungen im Gepäck.