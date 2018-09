Eine „Perle in der Weishaupt-Gruppe“ wird 50

Verschiedenste Systeme wie Heizung, Kühlung, Lüftung, Licht und Beschattung werden vernetzt und gleichermaßen bedarfsorientiert und intelligent gesteuert: Auf dem Gebiet der Gebäudeautomation ist das Mittelstandsunternehmen Neuberger in Rothenburg ob der Tauber seit fünf Jahrzehnten erfolgreich unterwegs. Seit 23 Jahren ist das Unternehmen mit derzeit 540 Mitarbeitern Mitglied der Weishaupt-Gruppe, deren Stammsitz Schwendi ist.

Ein bescheidener Anfang markiert den Beginn der Neuberger-Firmengeschichte. Im Jahr 1968 startet der Elektroingenieur Gerhard Neuberger in einer Garage in Rothenburg ob der Tauber mit der Fertigung von Schaltschränken. Allein, mit wenig Startkapital, aber viel Euphorie. Diese beflügelt ihn, schon sehr bald auch in die eigene Entwicklung und Herstellung von Steuerungs- und Regelungskomponenten einzusteigen. In der Folge fertigt Neuberger nicht nur die kompletten Elektronikbaugruppen, sondern auch die benötigte Software dazu. Alles aus einer Hand: Dieses Prinzip schätzen immer mehr Kunden, Neuberger wächst am Standort Rothenburg ob der Tauber und wird vom Schaltschrankbauer zur Gebäudeautomationsfirma.

Vergangene Woche nun feierte Neuberger Firmenjubiläum. „50 Jahre Neuberger“ feierten die Beschäftigten bei einem großen Mitarbeiterfest, zwei Tage davor hatten etwa 200 Gäste, überwiegend Neuberger-Kunden, bei einem Festakt in der Tagungsstätte Wildbad auf fünf erfolgreiche Jahrzehnte Neuberger zurückgeblickt. Wichtige Stationen der Unternehmensentwicklung skizzierte bei diesem Anlass Firmengründer Gerhard Neuberger. Dabei ging er auch auf das wichtige Jahr 1994 ein. Um die Unternehmensnachfolge zu regeln, suchte er einen geeigneten Partner. „Die Firma innerhalb der Familie weiterzugeben, hat sich nicht dargestellt. Meine drei Töchter haben keine Technik-Affinität“, erläuterte er. Bei der Suche kam alsbald eine Verbindung zum Schwendier Unternehmen Max Weishaupt GmbH, weltweit einer der führenden Hersteller von Heiztechnik, zu Stande. Und bereits 1995 wurde der Kaufvertrag abgeschlossen, Neuberger gehört seither zur Weishaupt-Gruppe. „Das gute Verhältnis zur Weishaupt-Führung bei den Verhandlungen war das wesentliche Argument für den Verkauf“, sagte Gerhard Neuberger, für den sich damit die Sorgen um die Zukunft seiner Firma aufgelöst haben.

Eine Einschätzung, die auch Neuberger-Geschäftsführer Klaus Lenkner uneingeschränkt teilt. „Weishaupt ist ein Glücksfall für uns, diese Erfahrung haben wir jetzt“, sagte Lenkner. Zwei Firmen hätten sich gefunden, „die zusammengepasst haben“. Sehr schnell konnten Synergieeffekte mit Weishaupt ausgelotet und eine dynamische Entwicklung von Neuberger eingeleitet werden. Waren es 1995 noch 175 Mitarbeiter, beschäftigt Neuberger heute 540 Menschen. Davon sind 150 Servicetechniker. Die Ausbildungsquote bei Neuberger ist beispielhaft. 80 junge Menschen erlernen im Moment dort einen Beruf. Die Kunden von Neuberger kommen zu 90 Prozent aus Deutschland, acht Prozent sind in der Schweiz. Unter anderem Industriebetriebe, Hotels, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser und Pharmaunternehmen entscheiden sich für eine moderne Gebäudeautomation „Made by Neuberger“. Der Standort Rothenburg ob der Tauber wurde baulich erweitert, eigene Neuberger-Mitarbeiter sind außerdem in neun Weishaupt-Niederlassungen präsent.

„Ihr Lebenswerk übertragen“

Von einer beeindruckenden Story eines erfolgreichen Mittelständlers sprach Unternehmer Siegfried Weishaupt beim Festakt. „Sie sind eine Perle in der weltweit tätigen Weishaupt-Gruppe“, beschrieb er Neuberger, dessen Kauf auch ein Glücksfall für Weishaupt gewesen sei. Beim Firmengründer bedankte sich Siegfried Weishaupt, „dass sie uns ihr Lebenswerk übertragen haben“. In den 23 Jahren der Zugehörigkeit zur Weishaupt-Gruppe (Umsatz 2017: 594 Millionen Euro) konnte Neuberger den Umsatz von zehn Millionen Euro 1995 auf 70 Millionen Euro im Jahr 2017 steigern.

Ursprünglich als Brennerhersteller auf dem Markt tätig, hat sich Weishaupt inzwischen zum Anbieter von Heiztechnik, Energiemanagement (Neuberger) und Energiegewinnung (BauGrund Süd, Geothermie) weiter entwickelt. Die Voraussetzungen, dass der Erfolgskurs des Familienunternehmens Weishaupt fortgesetzt werden kann, sind mit der Regelung der Unternehmensnachfolge geschaffen. In der dritten Generation seit der Gründung 1932 wird Thomas Weishaupt als Alleineigentümer an die Spitze des Unternehmens rücken. „Wir verbinden damit die Zuversicht, dass alles in bewährter Weise weitergeht“, betonte Rothenburgs Oberbürgermeister Walter Hartl auch mit Blick auf die Firma Neuberger, „die ein Vorzeige-Unternehmen in der Region ist“.